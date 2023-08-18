İslam'da Karma Şirketler | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Mehmet Yuşa Özmen ile İslam hukukunda borsa işlemlerinin hükmü konuşuldu
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Mehmet Yuşa Özmen konuk oldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 108. bölümüyle sizlerle...
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00:00 Fıkıh Meclisi
01:00 İslam'ın borsada işlem yapan şirketlere bakışı nasıl?
01:55 İslam'a göre borsada işlem yapan şirketlerde hangi özellikler olmalı?
07:10 İslam'a göre borsanın hükmü
14:52 Şirketlerin İslami açıdan uygunluğu nasıl tespit edilebilir?
18:08 İslam hukukunda borsa işlemleri
20:17 İslam hukukuna göre borsa kâr oranları nasıl hesaplanmalı?
27:25 İslam hukukuna göre borsa işlemleri nasıl yapılmalıdır?
30:05 İslam hukukuna göre borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli?
32:00 İslam hukukuna göre katılım endeksi ve arındırma
37:57 İslam hukukuna göre borsada arındırma işlemi nasıl yapılır?