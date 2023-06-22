İslam Hukuku Anabilim Dalı | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Fahrettin Atar ile İslam hukuku anabilim dalının tarihi serüveni konuşuldu.
İslam hukuku anabilim dalının tarihi serüveni nasıl başladı? İslam hukukuna yönelmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Fıkıh ilminin temel unsurları nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 82. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Fahrettin Atar konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 İslam hukuku anabilim dalının tarihi serüveni
10:00 İslam hukukuna yönelmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar
20:00 Fıkıh ilminin temel unsurları
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