İslam Hukuku Açısından "Nafaka" | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık ile aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü nafaka konuşuldu.

İslam hukuku açısından nafaka kaç çeşittir? Dini nikahta nafaka şartı var mıdır? Hangi tür konular için nafaka söz konusu olabilir? Nafaka sorumluluğu niçin erkeklere verilmiştir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 66. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:30 Kişinin kendisi ve ailesi için yaptığı harcamalar: Nafaka

06:30 İslam hukuku açısından nafaka kaç çeşittir?

11:15 İslam hukuku açısından "nafaka" kavramı

16:30 Dini nikahta nafaka şartı var mıdır?

20:00 Hangi tür konular için nafaka söz konusu olabilir?

25:00 Nafaka sorumluluğu niçin erkeklere verilmiştir?

37:00 Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü: Nafaka

47:00 Evlilik nafakasının şartları nelerdir?

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