Avrupa'da İslam İmajı ve Müslüman Hareketler I Son Davet
İslam’la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam’a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır’la Son Davet'te...
İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı konuk oldu.
00:00 Son Davet
03:25 Batı İslam karşıtlığında nereye koşuyor?
07:10 SETA İslamofobi raporları bizlere neler söylüyor?
09:45 İslam ülkelerinde İslamofobi var mı?
11:00 İsveç ve Danimarka'daki Kur'an yakma provokasyonu
12:50 İsveç ve Danimarka Kur'an yakma olaylarını engelleyemez mi?
14:30 İsveç ve Danimarka'da neden Kur'an yakma provokasyonu yapılıyor?
15:30 Avrupa tarihinde kitap yakma olayları
19:00 Avrupa'da kitap yakma olaylarının karanlık tarihi
26:40 Avrupa'da dini yaşam ve Avrupa'daki Müslümanlar
28:30 İslami hareketlerin Avrupa'ya etkileri
29:10 Avrupa'da İslam imajı ve Müslüman hareketler
32:30 Avrupa'da 'ifade özgürlüğü' adı altında İslam düşmanlığı
38:10 Avrupa İslam düşmanlığında neyi amaçlıyor?
39:46 "Batı'nın İnsanlığa Söyleyecek Bir Sözü Yok?
42:35 Avrupa'da Siyaset ve Din
48:30 Avrupa'da Dinin Siyaset Üzerindeki Etkileri
54:00 Avrupa'da İslamofobi Neden Artıyor?
55:15 Avrupa'daki İslamofobinin Nedenleri ve Sonuçları
56:30 İslam Karşıtlığının Altında Yatan Nedenler
01:02:30 ABD Evanjelizminin İslamofobiye Etkileri
01:13:00 Avrupa'da Sekülerleşme ve Din Üzerindeki Etkileri
01:23:00 "Devlet İslamofobisi" Var mı?
01:30:00 İslamofobi ve Oryantalizm İlişkisi
01:39:00 İslamofobi İslam Ülkelerini Nasıl Etkiledi?