Avrupa'da İslam İmajı ve Müslüman Hareketler I Son Davet

İslam’la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam’a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır’la Son Davet'te...

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı konuk oldu.

00:00 Son Davet

03:25 Batı İslam karşıtlığında nereye koşuyor?

07:10 SETA İslamofobi raporları bizlere neler söylüyor?

09:45 İslam ülkelerinde İslamofobi var mı?

11:00 İsveç ve Danimarka'daki Kur'an yakma provokasyonu

12:50 İsveç ve Danimarka Kur'an yakma olaylarını engelleyemez mi?

14:30 İsveç ve Danimarka'da neden Kur'an yakma provokasyonu yapılıyor?

15:30 Avrupa tarihinde kitap yakma olayları

19:00 Avrupa'da kitap yakma olaylarının karanlık tarihi

26:40 Avrupa'da dini yaşam ve Avrupa'daki Müslümanlar

28:30 İslami hareketlerin Avrupa'ya etkileri

29:10 Avrupa'da İslam imajı ve Müslüman hareketler

32:30 Avrupa'da 'ifade özgürlüğü' adı altında İslam düşmanlığı

38:10 Avrupa İslam düşmanlığında neyi amaçlıyor?

39:46 "Batı'nın İnsanlığa Söyleyecek Bir Sözü Yok?

42:35 Avrupa'da Siyaset ve Din

48:30 Avrupa'da Dinin Siyaset Üzerindeki Etkileri

54:00 Avrupa'da İslamofobi Neden Artıyor?

55:15 Avrupa'daki İslamofobinin Nedenleri ve Sonuçları

56:30 İslam Karşıtlığının Altında Yatan Nedenler

01:02:30 ABD Evanjelizminin İslamofobiye Etkileri

01:13:00 Avrupa'da Sekülerleşme ve Din Üzerindeki Etkileri

01:23:00 "Devlet İslamofobisi" Var mı?

01:30:00 İslamofobi ve Oryantalizm İlişkisi

01:39:00 İslamofobi İslam Ülkelerini Nasıl Etkiledi?