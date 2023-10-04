Avrupa'daki İslam Algısının Tarihi Süreci | Son Davet

Bu bölümde Dr. Fatih Okumuş ve Prof. Dr. Kadir Canatan ile Avrupa'daki İslam algısının tarihi süreci konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Dr. Fatih Okumuş ve Prof. Dr. Kadir Canatan konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Avrupa - Batı İslam'ı Projesi: Nedir, ne değildir?

11:00 Avrupa İslam'ının tarihi ve temel yönelimleri

19:00 Avrupa'daki İslam algısının tarihi süreci nasıl oluştu?

30:00 Avrupa'da Müslüman olmak nasıl bir duygu

33:00 İslam'da "yenilenme" fikri nasıl ortaya çıktı?

42:00 Avrupa'da İslam'a nasıl bakılıyor?

56:00 Avrupa'da Müslüman olmak nasıl bir duygu?

01:00:00 Müslüman azınlıklar fıkhı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

01:14:00 Avrupa'da İslam imajı ve Müslümanlara bakış

01:21:00 Avrupa'da İslam ve İslam'ın kurumsal temsili

01:34:00 Avrupa'daki Müslümanlar hangi zorlukları yaşıyor?