İslam Siyaset Düşüncesi Nedir? | Son Davet

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Son Davet'e bu hafta Araştırmacı - Yazar Mehmet Akif Çeç konuk oldu.

00:00 Son Davet

04:00 İslam Siyaset Düşüncesi Nedir?

15:00 İslam'da Siyaset Denildiğinde Ne Anlaşılmalıdır?

38:00 Siyasetnameler Nedir ve Neden Yazılmıştır?

53:00 Osmanlı ve Selçuklu Siyasetnameleri Arasında Farklılıklar Var mıdır?

01:07:00 Demokrasi İle İslam Yönetim Anlayışı Arasında Bir Örtüşme Var mıdır?

01:22:00 İslam Siyaset Düşüncesine Göre Devlet Zorunlu mudur?