Son Davet
İslam Siyaset Düşüncesi Nedir? | Son Davet
Demokrasi İle İslam Yönetim Anlayışı Arasında Bir Örtüşme Var mıdır?
Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Son Davet'e bu hafta Araştırmacı - Yazar Mehmet Akif Çeç konuk oldu.
00:00 Son Davet
04:00 İslam Siyaset Düşüncesi Nedir?
15:00 İslam'da Siyaset Denildiğinde Ne Anlaşılmalıdır?
38:00 Siyasetnameler Nedir ve Neden Yazılmıştır?
53:00 Osmanlı ve Selçuklu Siyasetnameleri Arasında Farklılıklar Var mıdır?
01:07:00 Demokrasi İle İslam Yönetim Anlayışı Arasında Bir Örtüşme Var mıdır?
01:22:00 İslam Siyaset Düşüncesine Göre Devlet Zorunlu mudur?