İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Sami Şener konuk oldu.

00:00 Son Davet

04:00 Tarihi Süreçte Antropoloji ve Sömürgecilik İlişkisi

07:00 Antropoloji Bilimi Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

08:00 Sömürgecilik Faaliyetleri Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

10:30 Sömürgecilik, Antropoloji Biliminin Doğuşunu Nasıl Etkiledi?

12:00 Sömürgecilik Hareketleri Orta Doğu'yu Nasıl Şekillendirdi?

14:00 Antropoloji Bilimi Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

15:15 Antopoloji Bilimi Hangi Alanlarla İlgilenir?

21:00 Antropoloji Çalışmalarının Temelinde "Irkçılık" mı Var?

28:00 İnsanın Hikayesi: Antropoloji Bilimi

37:00 Batı'da Antropoloji Çalışmaları Nasıl Bir Konumda Bulunuyor?

39:30 Milliyetçilik ve Sömürgecilik Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

45:00 Sömürgecilik Hareketleri Orta Doğu'yu Nasıl Şekillendirdi?

48:30 Antropoloji Bilimi Hangi Alanlarla İlgilenir?

53:00 Kültürel Irkçılık Kavramı İle Ne Kastediliyor?

54:00 Antropoloji Çalışmalarının Temelinde "Irkçılık" mı Var?

57:00 Batı'da Antropoloji Çalışmaları Nasıl Bir Konumda Bulunuyor?

01:01:00 Tarihi Süreçte Antropoloji ve Sömürgecilik İlişkisi

01:04:00 İslami Bir Antropolojiden Bahsedilebilir mi?

01:07:00 Batı'da Hangi Amaçlarla Antropoloji Çalışmaları Yürütülüyor?

01:30:00 Batı Antropolojisi Hangi Özellikleri İle Öne Çıkar?