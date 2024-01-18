Gazze'de İsrail Katliamı ve Filistin'in Geleceği | Son Davet

Bu bölümde İlahiyatçı-Yazar Ömer Faruk Korkmaz, Araştırmacı Mehmet Koç ve Sivil Toplum Temsilcisi Ahmet Oğraş ile " Gazze'de İsrail katliamı ve Filistin'in geleceği" konuşuldu.

İrfani gelenekte ulaşılmak istenen ideal hedef nedir? Modern sorunlarımıza çözümleri nerede aramalıyız? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta İlahiyatçı-Yazar Ömer Faruk Korkmaz, Araştırmacı Mehmet Koç ve Sivil Toplum Temsilcisi Ahmet Oğraş konuk oldu.

00:00 Gazze katliamı, Lahey Adalet Divanı Süreci, Husiler ve İran

05:42 Gazze'de İsrail katliamı ve Filistin'in geleceği

11:22 İsrail'in dış politikası ve yaptığı katliamlar

15:47 İsrail'in Gazze katliamı ve İslam ülkeleri

21:32 Bağımsız Filistin devleti ne zaman kurulacak?

25:45 Yemen'deki Husiler kim, amaçları ne?

33:20 Yemen'de Husi-İran ilişkilerinin geleceği

34:45 Bir bölgesel güç olarak İran'ın Orta Doğu politikası

37:30 İran'ın Orta Doğu'daki nüfuz alanları

39:34 İran dış politikasının mezhepsel mahiyeti

44:50 Susma Haykır

55:00 Yemen'de Suudi Arabistan ve İran'ın bölgesel güç mücadelesi

01:02:44 İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama Batı kamuoyu nasıl tepki verdi?

01:06:45 Gazze katliamı Batı'da toplum ve siyaseti nasıl değiştiriyor?

01:20:50 Gazze katliamına Hindistan nasıl bir tepki verdi?

01:29:35 Müslüman ülkeler Gazze sınavını niçin geçemiyor?

01:34:50 Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası