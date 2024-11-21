Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor? | Son Davet

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Halil Aydınalp konuk oldu.

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Son Davet

02:00 Radikalizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

07:00 Radikalizm Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?

07:50 Radikalizm ve Fundemantalizm Kavramları Arasında Nasıl Bir Fark Var?

10:00 Köktendincilik Kavramı Hangi Amaçla Kullanılıyordu?

12:00 Radikalizm Kavramı Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

17:00 Radikalleşmeye Yol Açan Faktörler Neler?

22:30 ABD'de Köktendincilik Akımı Nasıl Yayıldı?

28:00 Radikal Birey ve Grupların Ortak Özellikleri

31:00 "Radikal" Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?

33:30 Medya, İslamofobinin Yayılmasında Nasıl Etki Ediyor?

37:00 Bir Kişi Ya da Düşünce Neden "Radikal" Olarak Nitelenir?

42:00 Radikal Birey ve Grupların Ortak Özellikleri

48:00 Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?

52:00 Radikalleşmeye Yol Açan Faktörler Neler?

55:00 Batı Literatüründe "Selefilik" Nasıl Karşılık Buluyor?

01:02:00 Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?