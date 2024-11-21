Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor? | Son Davet
Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Halil Aydınalp konuk oldu.
Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Son Davet
02:00 Radikalizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?
07:00 Radikalizm Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?
07:50 Radikalizm ve Fundemantalizm Kavramları Arasında Nasıl Bir Fark Var?
10:00 Köktendincilik Kavramı Hangi Amaçla Kullanılıyordu?
12:00 Radikalizm Kavramı Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?
17:00 Radikalleşmeye Yol Açan Faktörler Neler?
22:30 ABD'de Köktendincilik Akımı Nasıl Yayıldı?
28:00 Radikal Birey ve Grupların Ortak Özellikleri
31:00 "Radikal" Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?
33:30 Medya, İslamofobinin Yayılmasında Nasıl Etki Ediyor?
37:00 Bir Kişi Ya da Düşünce Neden "Radikal" Olarak Nitelenir?
42:00 Radikal Birey ve Grupların Ortak Özellikleri
48:00 Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?
52:00 Radikalleşmeye Yol Açan Faktörler Neler?
55:00 Batı Literatüründe "Selefilik" Nasıl Karşılık Buluyor?
01:02:00 Dini Radikalizm Kavramı Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?