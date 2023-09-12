İslam Düşünce Geleneğinde Ekollerin Kökenleri | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. Halil İbrahim Karabulut ve Prof. Dr. Süleyman Turan ile çağdaş akımların dini, fikri, siyasi-ideolojik temelleri ve amaçları konuşuldu.

Yeni dini hareketlerin temel özellikleri nelerdir? Mezhep farklılıkları neden kaynaklanır? Yeni dini akımlar denilince ne anlamak gerekiyor? Yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Halil İbrahim Karabulut ve Prof. Dr. Süleyman Turan konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Çağdaş akımların dini, fikri, siyasi-ideolojik temelleri ve amaçları

06:00 Mezhep, fırka-makalat, akım vb. ne demektir?

23:00 Mezhepler nasıl ortaya çıktı?

30:00 Mezhep farklılıkları neden kaynaklanır?

34:00 Klasik dönem mezheplerinden hangileri günümüze geldi?

40:00 Ehli Sünnet bir mezhep mi?

45:00 İslam'da mezheplerin tasnif usulleri

56:00 İslam düşünce geleneğinde ekollerin kökenleri

01:03:00 Yeni dini akımlar denilince ne anlamak gerekiyor?

01:11:00 Yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

01:17:00 Yeni dini hareketlerin temel özellikleri

01:23:00 Yeni dini hareketler insanlara ne vaat ediyor?