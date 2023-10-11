Filistin - İsrail Savaşı'nın Teopolitiği ve Geleceği | Son Davet

Filistin'in bağımsız bir devlet olması niçin engelleniyor?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı konuk oldu.

04:34 Filistin - İsrail Savaşı'nın Teopolitiği ve Geleceği

09:50 Batı dünyasının Filistin sorununa bakışı

13:10 İsrail'in Orta Doğu projesinde neler var?

16:20 İsrail'in Filistin siyasetinin temel dinamikleri

19:15 İdeoloji ile Jeopolitik gerçekler arasında Filistin-İsrail sorunu

28:00 İsrail'in Filistin siyasetinin temel dinamikleri

34:17 Filistin'in bağımsız bir devlet olması niçin engelleniyor?

40:27 İsrail'in Orta Doğu projesinde neler var?

42:40 İran'ın Filistin siyaseti

51:00 İsrail Oryantalizminin temel özellikleri



ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ile görüntülü konuşma;

01:01:40 Filistin - İsrail sorunu ve Orta Doğu

01:31:40 İsrail'in dini yapısı ve Hıristiyanlık