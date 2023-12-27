"Batı'nın Müslümanlara tarihsel bir düşmanlığı var"| Son Davet

Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir?

Batı'nın Avrupa merkezli kendine özgü bir yaklaşımı mı var? Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Araştırmacı Yazar Yüksel Kanar konuk oldu.

05:24 Batı akademisyenleri - entelektüelleri ve İsrail'in Gazze Katliamı

26:23 Antisemitizm suçlamasının araçsallığı ve Batı'daki akademik özgürlüğe etkisi

34:26 Batı'nın Avrupa merkezli kendine özgü bir yaklaşımı mı var?

01:08:37 Batı'nın 7 Ekim sonrası akademik özgürlüğü baskılaması

01:42:34 Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir?