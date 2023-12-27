"Batı'nın Müslümanlara tarihsel bir düşmanlığı var"| Son Davet
Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir?
Batı'nın Avrupa merkezli kendine özgü bir yaklaşımı mı var? Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...
Son Davet'e bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Araştırmacı Yazar Yüksel Kanar konuk oldu.
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01:42:34 Sivil katliamlarını sürdüren İsrail'i kim durdurabilir?