Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet

Son Davet'te bu hafta deprem afetinin psikolojik ve sosyolojik açıdan etkileri üzerinde konuşuldu.
Son Davet'e bu hafta Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Prof. Dr. Halil İbrahim Nalbant, Dr. Ömer Akgül, TİDEF Başkanı Mustafa Yelek, Prof. Dr. Halit Çalı konuk oldu.
00:00 Son Davet
01:00 Nahl Suresi 120 - 128. Ayetler
17:00 Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler ve sonrası
28:00 Diyanet çalışmalarını nasıl yürütüyor?
36:00 Felaketler karşısında insan ve toplum
51:00 Tedbir ve takdir boyutuyla musibetler
53:00 Deprem bölgesine yönelik çalışmalar
01:08:00 Doğal afetlerle ilgili teolojik literatür ne diyor?
01:22:00 Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalıdır?
01:45:00 Depremin travmatik etkileri neler?