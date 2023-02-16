Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet

Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalıdır?

16 Şubat 2023 | 12:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son Davet'te bu hafta deprem afetinin psikolojik ve sosyolojik açıdan etkileri üzerinde konuşuldu.

Son Davet'e bu hafta Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Prof. Dr. Halil İbrahim Nalbant, Dr. Ömer Akgül, TİDEF Başkanı Mustafa Yelek, Prof. Dr. Halit Çalı konuk oldu.

00:00 Son Davet

01:00 Nahl Suresi 120 - 128. Ayetler

17:00 Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler ve sonrası

28:00 Diyanet çalışmalarını nasıl yürütüyor?

36:00 Felaketler karşısında insan ve toplum

51:00 Tedbir ve takdir boyutuyla musibetler

53:00 Deprem bölgesine yönelik çalışmalar

01:08:00 Doğal afetlerle ilgili teolojik literatür ne diyor?

01:22:00 Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalıdır?

01:45:00 Depremin travmatik etkileri neler?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

82. Bölüm | Felsefi, Teolojik ve Sosyolojik Açıdan Din Dili
82. Bölüm | Felsefi, Teolojik ve Sosyolojik Açıdan Din Dili 23 Aralık 2022 | 09:50
83. Bölüm | İslam Düşüncesinin Geleceği
83. Bölüm | İslam Düşüncesinin Geleceği 28 Aralık 2022 | 13:45
84. Bölüm | Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi
84. Bölüm | Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi 05 Ocak 2023 | 19:41
85. Bölüm | Günümüzde Fetva Usulü
85. Bölüm | Günümüzde Fetva Usulü 12 Ocak 2023 | 14:10
86. Bölüm I Davet üslubu
86. Bölüm I Davet üslubu 18 Ocak 2023 | 21:56
87. Bölüm | Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi
87. Bölüm | Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi 25 Ocak 2023 | 12:30
89. Bölüm | Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir?
89. Bölüm | Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir? 01 Şubat 2023 | 19:52
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet 16 Şubat 2023 | 12:27