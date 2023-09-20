Hz. Muhammed (sav) Döneminde Yahudiler | Son Davet

Peygamberimiz (sav) zamanında Mekke-Medine'de Yahudiler var mıydı?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Marmara Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş konuk oldu.



01:10 Yahudilik, İsrailoğulları, Hz. Peygamber (sav) dönemi Yahudileri

04:05 Ehl-i kitap, Yahudilik, İsrailoğulları ve Hıristiyanlık

18:20 Kur'an-ı Kerim'de geçen İsrailoğulları ve Yahudiler

21:00 Kur'an'da İsrailoğulları nasıl anlatılır?

21:42 Yahudi tarihinin kırılma noktası nasıl olmuştur?

22:42 Samiri olayı ve Yahudi tarihinin kırılma noktaları

23:27 Yahudi tabiri ne anlama gelir?

24:32 Tevrat tefsirlerinde İsrail ne anlama geliyor?

27:12 Musevi tabiri ne anlama geliyor?

32:00 Yahudilerin ticaretteki başarısının sırrı nedir?

49:20 Peygamberimiz (sav) zamanında Mekke-Medine'de Yahudiler var mıydı?

50:16 Hz. Muhammed (sav) döneminde Yahudiler

1:07:44 Yahudiliğin tarihi ve temel özellikleri

1:10:34 Yahudiliğin Mekke-Medine'ye geliş serüveni

1:15:27 Hz. Peygamber'in (sav) görüştüğü Yahudi Haham bilginler

1:16:57 İslam kaynaklarındaki Yahudi kültürü izleri

1:38:10 İslam kaynaklarındaki Yahudi tarihi