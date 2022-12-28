İnsanın Allah'la (C.C.) iletişime geçmesinin yolları nelerdir? Kur'an eğitimi ve öğretiminde tefekkürün yeri nedir? Kur'an - Fıtrat ilişkisi ve insanı yöneten değerler nelerdir? En kolay yollarla çocuklara Kur'an-ı Kerim nasıl öğretilir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Doç. Dr. Veysel Akkaya konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Kur'an ve tefekkür hayatımız

08:00 Post-modern dünyada Kur'an'la diriliş

15:00 Hakikate ulaştıran vasıta: Düşünen Kalp

26:00 İnsanın Allah'la (C.C.) iletişime geçmesinin yolları

38:00 Dua ile Allah'a (C.C.) yakınlaşmak

44:00 Kur'an'ın insana bakışı ve "Hz. İnsan"

47:00 Kur'an eğitimi ve öğretiminde tefekkürün yeri

52:00 Kur'an ve Tefekkür hayatımız

54:00 İnsanı ve toplumu ihya eden kaynak: Kur'an

01:03:00 Kur'an - Fıtrat ilişkisi ve insanı yöneten değerler

01:11:00 Kur'an ve metafizik bilgi kaynakları

01:17:00 Kur'ani tefekkürde "Sevgi" ve "Merhamet"

01:31:00 En kolay yollarla çocuklara Kur'an-ı Kerim nasıl öğretilir?