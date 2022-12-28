Post-Modern dünyada Kur'an'la dirilişimiz | Son Davet

En kolay yollarla çocuklara Kur'an-ı Kerim nasıl öğretilir?

29 Aralık 2022 | 06:49
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İnsanın Allah'la (C.C.) iletişime geçmesinin yolları nelerdir? Kur'an eğitimi ve öğretiminde tefekkürün yeri nedir? Kur'an - Fıtrat ilişkisi ve insanı yöneten değerler nelerdir? En kolay yollarla çocuklara Kur'an-ı Kerim nasıl öğretilir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Doç. Dr. Veysel Akkaya konuk oldu.

00:00 Son Davet
02:00 Kur'an ve tefekkür hayatımız
08:00 Post-modern dünyada Kur'an'la diriliş
15:00 Hakikate ulaştıran vasıta: Düşünen Kalp
26:00 İnsanın Allah'la (C.C.) iletişime geçmesinin yolları
38:00 Dua ile Allah'a (C.C.) yakınlaşmak
44:00 Kur'an'ın insana bakışı ve "Hz. İnsan"
47:00 Kur'an eğitimi ve öğretiminde tefekkürün yeri
52:00 Kur'an ve Tefekkür hayatımız
54:00 İnsanı ve toplumu ihya eden kaynak: Kur'an
01:03:00 Kur'an - Fıtrat ilişkisi ve insanı yöneten değerler
01:11:00 Kur'an ve metafizik bilgi kaynakları
01:17:00 Kur'ani tefekkürde "Sevgi" ve "Merhamet"
01:31:00 En kolay yollarla çocuklara Kur'an-ı Kerim nasıl öğretilir?

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