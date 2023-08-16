Günümüzde Etkili Dini İletişim | Son Davet

Son Davet'e bu hafta dijitalleşme döneminde davet ve irşad konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Şişli - Osman Sağnak Camii İmam Hatibi Mücahit Hıdır, Sabahattin Zaim Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ziya Kazıcı ve Sabahattin Zaim Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk Kanger konuk oldu.

00:00 Son Davet

13:17 Davetçi ile misyoner arasındaki farklar

21:00 İslam'da Davet Üslubunun Temel Karakteristikleri

30:00 Camilerimiz ve etkili dini iletişim

41:00 Osmanlı'da tebliğ ve irşad faaliyetleri

52:00 Dijitalleşme döneminde davet ve irşad

1:04:50 Dijitalleşme döneminde din ve dilimiz nasıl olmalıdır?

1:10:37 Davet ve tebliğde tedricilik ve öncelikler

1:19:57 Dünden bugüne dini tebliğ ve irşad