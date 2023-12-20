Kur'an ve Sünnet'te İsrailoğulları | Son Davet

Bu bölümde Dr. İhsan Kahveci Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler konuşuldu.

Yahudilerin temel özellikleri nelerdir? Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler nelerdir? Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar nelerdir? Kur'an neden Yahudilerden çok bahseder?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta Dr. İhsan Kahveci konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Kur'an ve Sünnet'te İsrailoğulları

12:00 Yahudilerin temel özellikleri

16:00 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler

26:00 Kur'an'ın Yahudiliğe yönelik eleştirileri

28:30 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?

35:00 Zulüm ve küfürde yarışan bir kavim olarak "Yahudiler"

43:00 Yahudilerin isyan etmeleri ve cezalandırılmaları

48:30 Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar

55:00 Kur'an'da Yahudilere lanet edilme meselesi

01:04:00 Yahudiler Kur'an'da nasıl anlatılıyor?

01:10:00 Kur'an neden Yahudilerden çok bahseder?

01:17:00 Allah'a verdikleri söze sadık kalmayan kavim: Yahudiler

01:22:00 Fesat çıkaran bir kavim olarak İsrailoğulları

01:28:00 Kur'an'ın İsrailoğullarına yönelik eleştirileri

01:35:00 Üstünlük taslayarak lanete uğrayan Yahudilerin ibretlik durumları