Kur'an ve Sünnet'te İsrailoğulları | Son Davet
Bu bölümde Dr. İhsan Kahveci Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler konuşuldu.
Yahudilerin temel özellikleri nelerdir? Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler nelerdir? Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar nelerdir? Kur'an neden Yahudilerden çok bahseder?
İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...
Son Davet'e bu hafta Dr. İhsan Kahveci konuk oldu.
00:00 Son Davet
02:00 Kur'an ve Sünnet'te İsrailoğulları
12:00 Yahudilerin temel özellikleri
16:00 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler
26:00 Kur'an'ın Yahudiliğe yönelik eleştirileri
28:30 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?
35:00 Zulüm ve küfürde yarışan bir kavim olarak "Yahudiler"
43:00 Yahudilerin isyan etmeleri ve cezalandırılmaları
48:30 Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar
55:00 Kur'an'da Yahudilere lanet edilme meselesi
01:04:00 Yahudiler Kur'an'da nasıl anlatılıyor?
01:10:00 Kur'an neden Yahudilerden çok bahseder?
01:17:00 Allah'a verdikleri söze sadık kalmayan kavim: Yahudiler
01:22:00 Fesat çıkaran bir kavim olarak İsrailoğulları
01:28:00 Kur'an'ın İsrailoğullarına yönelik eleştirileri
01:35:00 Üstünlük taslayarak lanete uğrayan Yahudilerin ibretlik durumları