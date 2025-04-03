Günümüzde İnanç Krizleri ve Spiritüel Yönelimler | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Cağfer Karadaş konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Yeni Çağ'ın Tehlikesi: Spiritüel İstismar

03:20 Günümüzde İnanç Krizleri ve Spiritüel Yönelimler

08:00 Modern Çağda Yaşanan İnanç Krizlerinin Asıl Sebebi Nedir?

09:00 İnanç Krizleri Nasıl Ortaya Çıktı?

10:30 Krizlerin Asıl Sebebi, Modern İnsanın Anlam Kaybı mı?

12:20 "İnsan İçin İki Şey Çok Kötüdür, Ezilmişlik ve Özgüven"

14:00 Modernleşme ve Dijital Çağ, İnanç Krizlerini Nasıl Etkiledi?

19:00 Post - Modern Dünya Neden Bireyleri Anlam Arayışına Daha Fazla İtiyor?

22:00 "İnsanı Yıkan, Yaşadığı Hayal Kırıklığıdır"

24:15 Modern İnsanın "Neden Ben?" Sorunu

25:20 Spiritüalizm Nedir?

27:00 Spiritüalizm Seküler Maneviyat mı?

32:00 "Bilimin İnanç Haline Getirilmesi, Ateizm"

34:00 Deizm, Ateizm ve Yeni Dindarlık Yaklaşımları

37:00 Bir İnanç Krizi Olarak Deizm

40:00 Spiritüalizm, Dinsiz Dindarlık mı?

43:00 Modern İnsanın "Ben" Problemi Ne Gibi Sorunlara Yol Açıyor?

49:00 Modenr Dönemin Sorunu Dinden Kopuş mu?

52:00 Küreselleşen Dünya ve İnanç Değişimleri

55:15 Modern Dünyada İnanç Krizinin Temel Nedenleri

57:15 Astroloji, Enerji Terapileri, Kuantum ve Bilinçaltı Teknikleri Gibi Uygulamaların Artış Sebebi Nedir?

59:30 Astoroloji, Seçimlerimizi Etkiler mi?

01:02:00 Toplumsal Değişim ve İnanç Krizleri

01:09:00 Modernleşmenin İnançsızlığa Etkisi Nedir?

01:12:00 Günümüzde İnanç Krizleri ve Spiritüel Yönelimler

01:24:00 İslam'ın Anlatım Dili Nasıl Olmalı?