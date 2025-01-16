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Son Davet

Modern Dönemde Din ve Bilim İlişkisi | Son Davet

Modern Bilimin Tanrının Varlığına Dair Ortaya Koyduğu Veriler Var mı?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mehmet Bulgen oldu.

00:00 Son Davet
02:00 Modern Dönemde Din ve Bilim İlişkisi
09:00 Evrim Teorisi Hangi İddialara Sahip?
12:00 Din ve Bilim Çatışır mı, Uzlaşır mı?
14:30 Evrim Teorisi Hangi İddialara Sahip?
17:20 Gazzali Modern Bilime Katkı Sağlayacak Hangi Görüşlere Sahip?
21:45 Dini Kaynaklarda Yaratılışa Dair Hangi Bilgiler Yer Alıyor?
25:30 Bilimin Dayandığı Metafizik İlkeler Var mı?
29:00 Dinler Tamamen Metafizik İlkelerden mi Oluşur?
33:00 Bilim Varoluşa Dair Tüm Soruları Cevaplayabilir mi?
36:00 Din ve Bilim Varoluşu Açıklama Sürecinde Nasıl Bir Yol İzler?
39:30 Metafizik, Modern Bilimde Nasıl Bir Karşılığa Sahip?
43:00 İslam ve Diğer İlahi Dinler Modern Bilimin Doğuşuna Nasıl Katkı Sağladı?
52:00 İlahi Dinler Modern Bilimin Doğuşuna Nasıl Katkıda Bulundu?
58:00 Din ve Bilim Varoluşu Açıklama Sürecinde Nasıl Bir Yol İzler?
01:01:00 Modern Bilimin Tanrının Varlığına Dair Ortaya Koyduğu Veriler Var mı?
01:04:00 Din ve Bilim Varoluşu Açıklama Sürecinde Nasıl Bir Yol İzler?
01:09:00 Modern Bilimde Mucizelere Dair Açıklamalar Var mı?
01:17:00 İslam, Modern Bilimin Doğuşunu Nasıl Etkiledi?
01:23:00 Modern Dönemde Din ve Bilim İlişkisi
01:27:00 Modern Bilimde "Hassas Ayar" Tabiri Ne İçin Kullanılıyor?

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