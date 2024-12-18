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Son Davet

Şam'ın Yeniden Fethi ve Baas Rejiminin Çöküşü | Son Davet

Baas ideolojisi hangi temeller üzerine kuruldu?

Son Davet'e bu hafta Gazeteci - Yazar Resul Tosun ve Prof. Dr. Kudret Bülbül konuk oldu. Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Son Davet
02:00 Şam'ın Yeniden Fethi ve Baas Rejiminin Çöküşü
06:00 Suriye'de Baas Rejimi Nasıl İktidara Geldi?
08:30 Suriye Geçtiğimiz Günlerde Hangi Gelişmelere Şahit Oldu?
12:30 Şam'ı Yeniden Fethini Hazırlayan Süreç
21:00 Baas İdeolojisi Hangi Temeller Üzerine Kuruldu?
25:15 BAAS İdeolojisi Orta Doğu'ya Nasıl Yön Verdi?
30:15 Milliyetçilik Akımı Suriye Tarihine Yön Verdi?
31:30 Osmanlı'nın Bölgeden Çekilmesiyle Suriye'de Neler Yaşandı?
37:00 İran'ın Bölgesel Hedefleri Orta Doğu'yu Nasıl Etkiliyor?
43:00 Rusya ve İran Suriye'deki Gelişmelerde Nasıl Rol Oynuyor?
48:30 Suriye'deki Gelişmelerde İsrail Faktörü
58:00 BAAS Rejimi Suriye Halkı Üzerinde Nasıl Bir Etki Bıraktı?
01:00:30 Suriye'yi Devrimden Sonra Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?
01:03:00 Suriye Devrimi ve Arap Baharı Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
01:05:00 Suriye'de İdeal Bir Yönetim Nasıl Kurulabilir?
01:15:00 Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Türkiye'de Nasıl Bir Değişime Sebep Olabilir?
01:19:00 Suriye'de İdeal Bir Yönetim Nasıl Kurulabilir?
01:24:00 Suriye'de Barışın Tesis Edilmesi İçin Nasıl Bir Yönetim Kurulmalı?

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