İran ve Şii Teo-Politiği | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Doç. Dr. Serhan Afacan konuk oldu.

00:00 Son Davet

03:00 İran ve Şii Teo-Politiği

11:00 İran'da devlet, toplum ve siyaset

25:00 İran siyasal sisteminde muhafazakarlar ve reformistler

37:00 İran'daki siyasal sistemin teolojik zemini

47:00 Velayet-i Fakih'in ortaya çıkış süreci

52:00 Velayet-i Fakih ve İran'da siyasal yaşamın koşulları

01:01:00 Oryantalizm İran yorumu nedir?

01:07:00 İran'da sekülerizm, modernite ve din

01:20:00 Devrimden günümüze İran siyasetinde, Şiiliğin etkisi

01:24:00 İran'ın "Şii Hilal Projesi"nin bileşenleri nelerdir?

01:36:00 Şiiliğin İran dış politikasına etkileri