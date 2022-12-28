İran ve Şii Teo-Politiği | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Doç. Dr. Serhan Afacan konuk oldu.
00:00 Son Davet
03:00 İran ve Şii Teo-Politiği
11:00 İran'da devlet, toplum ve siyaset
25:00 İran siyasal sisteminde muhafazakarlar ve reformistler
37:00 İran'daki siyasal sistemin teolojik zemini
47:00 Velayet-i Fakih'in ortaya çıkış süreci
52:00 Velayet-i Fakih ve İran'da siyasal yaşamın koşulları
01:01:00 Oryantalizm İran yorumu nedir?
01:07:00 İran'da sekülerizm, modernite ve din
01:20:00 Devrimden günümüze İran siyasetinde, Şiiliğin etkisi
01:24:00 İran'ın "Şii Hilal Projesi"nin bileşenleri nelerdir?
01:36:00 Şiiliğin İran dış politikasına etkileri