Batılılaşma Hareketleri Nasıl Bir Değişime Sebep Oluyor? | Son Davet
Geçtiğimiz günlerde Suriye hangi gelişmelere şahit oldu?
Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu. Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Son Davet
05:00 Geçtiğimiz Günlerde Suriye Hangi Gelişmelere Şahit Oldu?
11:00 Suriye'de Yaşanan Gelişmelerde Hangi Gruplar Rol Oynuyor?
14:00 Suriye'de Yaşananlar Bölgede Nasıl Bir Etkiye Sahip?
27:00 Osmanlı'dan Cumhuriyete Ülkemizin Batılılaşma Serüveni
29:30 "Şarkiyatçılık" Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?
31:00 Günümüzde Batılılaşma Kavramı Nasıl Bir Karşılığa Sahip?
34:00 "Batı" Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?
36:30 Tanzimat Döneminde Batılılaşma Amacıyla Hangi Adımlar Atıldı?
39:00 Osmanlı'da Batılılaşmanın Başlangıç Süreci
42:30 Osmanlı'dan Cumhuriyete Ülkemizin Batılılaşma Serüveni
45:30 Batılılaşma Hareketleri Nasıl Bir Değişime Sebep Oluyor?
53:00 Türkiye'de Batılılaşma Hangi Alanlar İle Başladı?
56:30 Cumhuriyet Döneminde Batılılaşma Amacıyla Hangi Adımlar Atıldı?
58:30 Batılılaşma Hareketleri "Taklit" Olarak Anılabilir mi?
01:01:00 Batılılaşma Hareketleri Dini Kültüre Nasıl Şekil Verdi?
01:05:00 Batılılaşma ve Modernleşme Kavramları Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
01:13:00 Batı Merkezci Bakış Nasıl Bir Dünyaya Sahip?
01:16:00 Batı Merkezci Bakış Hangi İdeolojilerden Besleniyor?
01:22:00 İslam Dünyası Batı'ya Karşı Nasıl Bir Toplumsal Tavra Sahip?