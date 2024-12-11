Batılılaşma Hareketleri Nasıl Bir Değişime Sebep Oluyor? | Son Davet

Geçtiğimiz günlerde Suriye hangi gelişmelere şahit oldu?

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu. Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Son Davet

05:00 Geçtiğimiz Günlerde Suriye Hangi Gelişmelere Şahit Oldu?

11:00 Suriye'de Yaşanan Gelişmelerde Hangi Gruplar Rol Oynuyor?

14:00 Suriye'de Yaşananlar Bölgede Nasıl Bir Etkiye Sahip?

27:00 Osmanlı'dan Cumhuriyete Ülkemizin Batılılaşma Serüveni

29:30 "Şarkiyatçılık" Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?

31:00 Günümüzde Batılılaşma Kavramı Nasıl Bir Karşılığa Sahip?

34:00 "Batı" Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?

36:30 Tanzimat Döneminde Batılılaşma Amacıyla Hangi Adımlar Atıldı?

39:00 Osmanlı'da Batılılaşmanın Başlangıç Süreci

42:30 Osmanlı'dan Cumhuriyete Ülkemizin Batılılaşma Serüveni

45:30 Batılılaşma Hareketleri Nasıl Bir Değişime Sebep Oluyor?

53:00 Türkiye'de Batılılaşma Hangi Alanlar İle Başladı?

56:30 Cumhuriyet Döneminde Batılılaşma Amacıyla Hangi Adımlar Atıldı?

58:30 Batılılaşma Hareketleri "Taklit" Olarak Anılabilir mi?

01:01:00 Batılılaşma Hareketleri Dini Kültüre Nasıl Şekil Verdi?

01:05:00 Batılılaşma ve Modernleşme Kavramları Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

01:13:00 Batı Merkezci Bakış Nasıl Bir Dünyaya Sahip?

01:16:00 Batı Merkezci Bakış Hangi İdeolojilerden Besleniyor?

01:22:00 İslam Dünyası Batı'ya Karşı Nasıl Bir Toplumsal Tavra Sahip?