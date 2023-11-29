VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İslamofobi ve İsrail'in Gazze Soykırımı | Son Davet 29 Kasım 2023 122. Bölüm
İsrail'in Gazze Katliamı | Son Davet 22 Kasım 2023 121. Bölüm
İsrail'in Gazze Katliamı ve İslam Ülkeleri | Son Davet 15 Kasım 2023 120. Bölüm
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Katliamı ve Uluslararası Hukuk | Son Davet 01 Kasım 2023 119. Bölüm
İsrail Filistin Sorununun Dini Arka Planı I Son Davet 18 Ekim 2023 118. Bölüm
Filistin - İsrail Savaşı'nın Teopolitiği ve Geleceği | Son Davet 11 Ekim 2023 114. Bölüm
Avrupa'daki İslam Algısının Tarihi Süreci | Son Davet 04 Ekim 2023 113. Bölüm
Hz. Muhammed (sav) Döneminde Yahudiler | Son Davet 20 Eylül 2023 112. Bölüm
İslam Düşünce Geleneğinde Ekollerin Kökenleri | Son Davet 12 Eylül 2023 111. Bölüm
Avrupa'da İslam İmajı ve Müslüman Hareketler I Son Davet 09 Eylül 2023 110. Bölüm
Beyin Ölümü ve Organ Nakli | Son Davet 23 Ağustos 2023 109. Bölüm
Günümüzde Etkili Dini İletişim | Son Davet 16 Ağustos 2023 108. Bölüm
Tarih Boyunca Kur'an Tercümeleri | Son Davet 09 Ağustos 2023 107. Bölüm
Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi | Son Davet 01 Ağustos 2023 106. Bölüm
Hanefi Mezhebi ve Ebu Hanife I Son Davet 05 Temmuz 2023 105. Bölüm
Gönül Dilinin Konuşulduğu Mevsim: Hac Zamanı | Son Davet 04 Temmuz 2023 104. Bölüm
Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları | Son Davet 18 Haziran 2023 103. Bölüm
Modernlikten Geleneğe İslam Dünyası I Son Davet 30 Mayıs 2023 102. Bölüm
Tebliğde Dil ve Üslup I Son Davet 30 Mayıs 2023 100. Bölüm
Bayramların Toplumsal ve Eğitici Boyutları | Son Davet 30 Mayıs 2023 99. Bölüm
İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet 30 Mayıs 2023 98. Bölüm
Oruç - Ramazan I Son Davet 05 Eylül 2023 95. Bölüm
İbadet metafiziği: Namaz ve oruç I Son Davet 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Kur'an meali, mealcilik ve tefsir | Son Davet 05 Eylül 2023 93. Bölüm
İslam Felsefesi I Son Davet 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Mushafların gelişim süreci | Son Davet 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir? I Son Davet 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi I Son Davet 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Davet üslubu I Son Davet 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Günümüzde Fetva Usulü I Son Davet 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi I Son Davet 05 Eylül 2023 84. Bölüm
İslam Düşüncesinin Geleceği I Son Davet 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Felsefi, Teolojik ve Sosyolojik Açıdan Din Dili I Son Davet 17 Ağustos 2023 82. Bölüm
İran ve Şii Teo-Politiği | Son Davet 17 Ağustos 2023 78. Bölüm
Post-Modern dünyada Kur'an'la dirilişimiz | Son Davet 17 Ağustos 2023 77. Bölüm
Fiten ve Melahim Kavramları I Son Davet 17 Ağustos 2023 37. Bölüm
Hümanizmin Ortaya Çıkışı ve Yayılışı I Son Davet 17 Ağustos 2023 36. Bölüm
Şia ve Ortaya Çıkış Süreci I Son Davet 17 Ağustos 2023 35. Bölüm
Kıraat İlmi ve Tarihi Gelişimi I Son Davet 17 Ağustos 2023 34. Bölüm
Avrupa'da İslam ve Müslümanlar I Son Davet 17 Ağustos 2023 33. Bölüm
İslam Kelamı'nda "Nübüvvet" Kavramı I Son Davet 17 Ağustos 2023 32. Bölüm
İslami İlimler İçinde Arap Dilinin Önemi I Son Davet 17 Ağustos 2023 31. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Kelam" İlminin Önemi I Son Davet 17 Ağustos 2023 30. Bölüm
Modern Dünya'nın Kurgusal Korkusu: İslamofobi I Son Davet 17 Ağustos 2023 29. Bölüm
İslam ve Sosyoloji İlişkisi I Son Davet 17 Ağustos 2023 28. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Siyer I Son Davet 17 Ağustos 2023 27. Bölüm
Bilginin İslamileştirilmesi Projesi I Son Davet 17 Ağustos 2023 26. Bölüm
Din Eğitimi ve Dijitalleşme I Son Davet 17 Ağustos 2023 25. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Fıkıh" İlminin Önemi I Son Davet 05 Eylül 2023 24. Bölüm
Dini ve Tarihi Boyutlarıyla "Taliban I Son Davet 05 Eylül 2023 23. Bölüm
Tefsir İlminin Yeri ve Önemi I Son Davet 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Hüküm ve Ahlak Kaynağı Olarak Sünnet I Son Davet 05 Eylül 2023 21. Bölüm
Din-Bilim İlişkisine Tarihsel Bakış I Son Davet 05 Eylül 2023 19. Bölüm
Sömürgeciliğin Keşif Kolu: Oryantalizm I Son Davet 05 Eylül 2023 18. Bölüm
Müslüman Kimliğine Yönelik Bir Tehdit: Deizm I Son Davet 05 Eylül 2023 17. Bölüm
İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli: Sahabe I Son Davet 05 Eylül 2023 16. Bölüm
İhlas ve Samimiyet I Son Davet 05 Eylül 2023 15. Bölüm
İslam Dünyası ve Türkiye'ye Yönelik Oryantalistik Yaklaşımlar I Son Davet 05 Eylül 2023 14. Bölüm
Müslüman Kimliğine Yönelik Bir Tehdit: Deizm I Son Davet 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Ehl-i Sünnet Kavramı ve Kapsamı I Son Davet 17 Ağustos 2023 12. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Selefilik I Son Davet 17 Ağustos 2023 11. Bölüm
Modern Dönemde Gelenek, Din ve İslam I Son Davet 17 Ağustos 2023 10. Bölüm
İslam'da Zühd ve Zahitlik I Son Davet 17 Ağustos 2023 9. Bölüm
Edep ve Ahlak Kavramlarının Semantiği ve Tarihsel Seyri I Son Davet 17 Ağustos 2023 8. Bölüm
Tıp Etiği ve İnsan Hakları I Son Davet 17 Ağustos 2023 7. Bölüm
Kentleşme ve Dini Hayat I Son Davet 17 Ağustos 2023 6. Bölüm
İnsan, Din ve Medeniyet I Son Davet 17 Ağustos 2023 5. Bölüm
İslam ve Öteki Dinler I Son Davet 17 Ağustos 2023 4. Bölüm
Günümüz Dünyasında Müslüman Olmak I Son Davet 17 Ağustos 2023 3. Bölüm
Hayatın Bir Anlamı Var mıdır? I Son Davet 17 Ağustos 2023 2. Bölüm
İslam İktisadı Nedir? / Hakim İktisat Sistemi Niçin Yetersiz? I Son Davet 17 Ağustos 2023 1. Bölüm

İslamofobi ve İsrail'in Gazze Soykırımı | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. Kadir Canatan ve Drç Mehmet Gedik ile Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… Son Davet'teki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet sizlerle. Son Davet'e bu hafta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Dr. Mehmet Gedik ve Ali Gedikoğlu konuk oldu. Son Davet'te konuşulan konular şöyle:

00:00 Son Davet

03:14 Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği

07:16 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı

12:18 Batı dünyasında İslam'a ve müslümanlara bakış ve islamofobi

17:01 Batı düşüncesinin iki yüzlülüğü: islamofobi ve sağ popülizm

22:15 Batı'da aşırı sağ partilerin seçim malzemesi: Avrupa'da islamofobi

29:09 Avrupa'da islamofobi: Hollanda örneği

32:15 Avrupa'da aşırı sağın dini-ideolojik ve tarihi temelleri

44:45 Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve Batı'nın ahlaki çöküşü

50:35 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı

01:04:33 Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve müslümanların geleceği

01:10:26 Avrupa'da islamofobi: Fransa örneği

01:25:08 Hollanda seçimlerinin ardından: Batı'da İslam düşmanlığı

01:33:10 Hollanda toplumunda yabancı karşıtı tutum ve yükselen sağ

01:39:00 Batı'nın hoşgörüsüz ve ötekileyici yanı: islamofobi

01:44:11 Batı'nın temel özelliği: nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı

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