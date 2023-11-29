İslamofobi ve İsrail'in Gazze Soykırımı | Son Davet
Bu bölümde Prof. Dr. Kadir Canatan ve Drç Mehmet Gedik ile Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği konuşuldu.
İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… Son Davet'teki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet sizlerle. Son Davet'e bu hafta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Dr. Mehmet Gedik ve Ali Gedikoğlu konuk oldu. Son Davet'te konuşulan konular şöyle:
00:00 Son Davet
03:14 Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği
07:16 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı
12:18 Batı dünyasında İslam'a ve müslümanlara bakış ve islamofobi
17:01 Batı düşüncesinin iki yüzlülüğü: islamofobi ve sağ popülizm
22:15 Batı'da aşırı sağ partilerin seçim malzemesi: Avrupa'da islamofobi
29:09 Avrupa'da islamofobi: Hollanda örneği
32:15 Avrupa'da aşırı sağın dini-ideolojik ve tarihi temelleri
44:45 Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve Batı'nın ahlaki çöküşü
50:35 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı
01:04:33 Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve müslümanların geleceği
01:10:26 Avrupa'da islamofobi: Fransa örneği
01:25:08 Hollanda seçimlerinin ardından: Batı'da İslam düşmanlığı
01:33:10 Hollanda toplumunda yabancı karşıtı tutum ve yükselen sağ
01:39:00 Batı'nın hoşgörüsüz ve ötekileyici yanı: islamofobi
01:44:11 Batı'nın temel özelliği: nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı