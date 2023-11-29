İslamofobi ve İsrail'in Gazze Soykırımı | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. Kadir Canatan ve Drç Mehmet Gedik ile Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… Son Davet'teki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet sizlerle. Son Davet'e bu hafta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan, Dr. Mehmet Gedik ve Ali Gedikoğlu konuk oldu. Son Davet'te konuşulan konular şöyle:

00:00 Son Davet

03:14 Avrupa'da aşırı yükselişi ve müslümanların geleceği

07:16 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı

12:18 Batı dünyasında İslam'a ve müslümanlara bakış ve islamofobi

17:01 Batı düşüncesinin iki yüzlülüğü: islamofobi ve sağ popülizm

22:15 Batı'da aşırı sağ partilerin seçim malzemesi: Avrupa'da islamofobi

29:09 Avrupa'da islamofobi: Hollanda örneği

32:15 Avrupa'da aşırı sağın dini-ideolojik ve tarihi temelleri

44:45 Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve Batı'nın ahlaki çöküşü

50:35 İslamofobi ve İsrail'in Gazze soykırımı

01:04:33 Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve müslümanların geleceği

01:10:26 Avrupa'da islamofobi: Fransa örneği

01:25:08 Hollanda seçimlerinin ardından: Batı'da İslam düşmanlığı

01:33:10 Hollanda toplumunda yabancı karşıtı tutum ve yükselen sağ

01:39:00 Batı'nın hoşgörüsüz ve ötekileyici yanı: islamofobi

01:44:11 Batı'nın temel özelliği: nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı