İsrail'in Gazze Katliamı ve İslam Ülkeleri | Son Davet

Bu bölümde İlahiyatçı - Yazar Ömer Faruk Korkmaz ile Gazze'de İsrail katliamı ve Filistin'in geleceği konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta İlahiyatçı - Yazar Ömer Faruk Korkmaz konuk oldu.

00:00 Son Davet

01:05 İsrail'in Gazze Katliamı ve İslam Ülkeleri

10:20 Müslüman Ülkeler İsrail'in Yaptığı Katliama Niçin Sessiz Kalıyor?

18:18 Gazze Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Niçin İşlevsiz Kalıyor?

24:50 Müslüman Ülkeler Gazze Sınavını Niçin Geçemiyor?

30:45 İsrail'in Yaptığı Katliama İran Nasıl Bir Tepki Veriyor?

35:30 Filistin Konusunda İran'ın Siyasi Tutumu Nedir?

40:00 İran, Filistin Konusunda Söylemden Eyleme Geçer Mi?

44:35 İran'ın Askeri Uzantıları İsrail'e Savaş Açacak Mı?

52:30 İran ve İsrail İlişkisinin Tarihsel Serüveni

57:50 İran'ın Dış Politika Kimliğini Oluşturan Faktörler Nelerdir?

01:09:30 Gazze'de İsrail Katliamı ve Filistin'in Geleceği

01:13:00 İran'ın Dış Politikası ve Yaptığı Katliamlar

01:18:00 Mısır'ın Dış Politikasında Filistin ve Bölgesel Yansımaları

01:26:30 Arap Ülkelerinin Filistin Politikasını Nasıl Anlamak Gerekir?