İsrail Filistin Sorununun Dini Arka Planı I Son Davet

Küresel Güçler Niçin İsrail'in Zulmünü Görmezden Geliyor?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül konuk oldu.

00:00 Son Davet

5:37 Filistin-İsrail Sorunu ve Orta Doğu

8:22 Filistin-İsrail Savaşı'nın Etik ve Politik Sonuçları Neler Olur?

11:53 İsrail-Filistin Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni

14:18 İsrail-Filistin Sorununun Dini Arka Planı

17:13 İsrail'de Siyasetin Güncel Durumunu Nasıl Anlarız?

21:19 İsrail'in Kuruluşunun Arka Planı: Siyonizm

25:43 İsrail'in Filistin Siyasetinin Temel Dinamikleri

32:18 Filistin'in Bağımsız Bir Devlet Olması Niçin Engelleniyor?

36:46 Filistin Sorunu Neden Çözülemiyor?

42:05 Batı Dünyasının Filistin Sorununa Bakışı

44:40 İran'ın Filistin Siyaseti

53:22 Filistin-İsrail Sorunu ve Ortadoğu

1:03:10 İsrail'in Ortadoğu Projesinde Neler Var?

1:05:13 Küresel Güçler Niçin İsrail'in Zulmünü Görmezden Geliyor?

1:10:26 İsrail Devleti'nin Dini Yapısı ve Hristiyanlık

1:13:25 İsrail-Filistin Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni

1:19:56 İsrail-Filistin Savaşı Nereye Evrilir?

1:26:43 İsrail-Filistin Sorununun Dini Arka Planı

1:32:57 Filistin Sorunu Neden Çözülemiyor?

1:37:55 Filistin-İsrail Sorunu ve Orta Doğu