İsrail'in Gazze'ye Yönelik Katliamı ve Uluslararası Hukuk | Son Davet
Bu bölümde Av. Yaşar Baş ve Prof. Dr. Yasin Aktay ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı konuşuldu.
İsrail niçin Yahudi dinine atıf yaparak siyaset yapıyor? Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor? Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Av. Yaşar Baş ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.
00:00 Son Davet
02:00 İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve uluslararası hukuk
07:00 İsrail niçin Yahudi dinine atıf yaparak siyaset yapıyor?
13:30 İsrail'i dokunulmaz kılan şey nedir?
26:00 Yahudilerde "Seçilmişlik" inancı ve yıkıcı sonuçları
35:00 İşgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım
42:00 Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor?
49:00 Küreselleşmenin sonu ve İsrail - Filistin Savaşı
56:00 İslam ülkelerinin İsrail - Filistin savaşına yönelik tutumları
01:02:00 İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve uluslararası hukuk
01:08:00 Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor?
01:17:00 Kürelleşmenin sonu ve İsrail - Filistin Savaşı
01:21:00 Batı'nın İsrail'e borcu nedir?
01:27:00 Yahudilerde "Seçilmişlik" inancı ve yıkıcı sonuçları
01:33:00 İsrail Siyonizmi ve Ortadoğu
01:36:00 Siyonist İsrail'in yeni şiddet sarmallı politikası