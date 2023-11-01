İsrail'in Gazze'ye Yönelik Katliamı ve Uluslararası Hukuk | Son Davet

Bu bölümde Av. Yaşar Baş ve Prof. Dr. Yasin Aktay ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı konuşuldu.

İsrail niçin Yahudi dinine atıf yaparak siyaset yapıyor? Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor? Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Av. Yaşar Baş ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve uluslararası hukuk

07:00 İsrail niçin Yahudi dinine atıf yaparak siyaset yapıyor?

13:30 İsrail'i dokunulmaz kılan şey nedir?

26:00 Yahudilerde "Seçilmişlik" inancı ve yıkıcı sonuçları

35:00 İşgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım

42:00 Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor?

49:00 Küreselleşmenin sonu ve İsrail - Filistin Savaşı

56:00 İslam ülkelerinin İsrail - Filistin savaşına yönelik tutumları

01:02:00 İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve uluslararası hukuk

01:08:00 Uluslararası kurumlar neden İsrail'e karşı bir şey yapamıyor?

01:17:00 Kürelleşmenin sonu ve İsrail - Filistin Savaşı

01:21:00 Batı'nın İsrail'e borcu nedir?

01:27:00 Yahudilerde "Seçilmişlik" inancı ve yıkıcı sonuçları

01:33:00 İsrail Siyonizmi ve Ortadoğu

01:36:00 Siyonist İsrail'in yeni şiddet sarmallı politikası