Son Davet
Maturidilik Sonrası Maveraünnehir'de Kelam Düşüncesi Niçin Yasaklanmıştır? | Son Davet
İslam Düşünce Ekollerinde Tez, Antitez ve Sentez Kavramları Nedir?
Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İbrahim Bulut konuk oldu.
00:00 Son Davet
07:00 Geçmişten Günümüze İslam Düşünce Geleneği
25:00 Hanefilik ve Maturidilik Neden Çoğunlukla Beraber Zikredilir?
41:00 Maturidilik Sonrası Maveraünnehir'de Kelam Düşüncesi Niçin Yasaklanmıştır?
51:00 Maturidilik ve Eşarilik Arasındaki Farklar
01:09:00 Maturidiliğe Göre Bilgiyi Elde Etme Yolları
01:20:00 Maturidilik İle Mutezile Arasındaki Ayırıcı Vasıflar Nelerdir?
01:29:00 İslam Düşünce Ekollerinde Tez, Antitez ve Sentez Kavramları Nedir?
01:34:00 Maturidiliğin İslam Düşüncesine En Önemli Katkıları Nelerdir?