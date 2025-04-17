Maturidilik Sonrası Maveraünnehir'de Kelam Düşüncesi Niçin Yasaklanmıştır? | Son Davet

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İbrahim Bulut konuk oldu.

00:00 Son Davet

07:00 Geçmişten Günümüze İslam Düşünce Geleneği

25:00 Hanefilik ve Maturidilik Neden Çoğunlukla Beraber Zikredilir?

41:00 Maturidilik Sonrası Maveraünnehir'de Kelam Düşüncesi Niçin Yasaklanmıştır?

51:00 Maturidilik ve Eşarilik Arasındaki Farklar

01:09:00 Maturidiliğe Göre Bilgiyi Elde Etme Yolları

01:20:00 Maturidilik İle Mutezile Arasındaki Ayırıcı Vasıflar Nelerdir?

01:29:00 İslam Düşünce Ekollerinde Tez, Antitez ve Sentez Kavramları Nedir?

01:34:00 Maturidiliğin İslam Düşüncesine En Önemli Katkıları Nelerdir?