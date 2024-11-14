Hümanizm nedir, nasıl ortaya çıktı? - Son Davet
Özcan Hıdır'ın sunumu, Habip Türker'in katkılarıyla Son Davet'te bu hafta "Hümanizm" konuşuldu.
00:00 Son Davet
02:00 Modernizmi İnşa Eden Düşünce Akımları
02:30 Hümanizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?
09:00 Hümanizm İle Transhümanizm Arasında Nasıl Bir Fark Var?
12:00 Rönenans Dönemine Hangi Düşünce Akımları Hakim Oldu?
14:30 Hümanizm Dinlere Yönelik Nasıl Bir Bakış Açısına Sahip?
16:00 Hümanizmin Kökeni Antik Yunan'da mı Atıldı?
20:30 Hümanizm Akımında İnsanın Konumu
24:00 Hümanizm Düşüncesinin Kökenleri Neye Dayanır?
28:30 Hümanizmin Kökeni Neden Antik Yunan'a Dayandırılır?
32:00 Felsefi Çalışmalar Avrupa'nın Geleceğine Nasıl Yön Verdi?
34:00 Avrupa'da Rönesans Öncesi Hangi Akımlar Hüküm Sürüyordu?
40:00 Hümanizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?
42:00 Modernizmi İnşa Eden Düşünce Akımları
46:00 Hümanizm Akımı Günümüzü Nasıl Şekillendiriyor?
48:00 Hümanizm Akımında "Akıl" Nasıl Bir Konumda Bulunuyor?
01:01:00 İlerlemeci Düşünce Hümanizm İçerisinde Nasıl Bir Yer Ediniyor?
01:10:00 Rönesans Dönemi Avrupa'da Dini Akımları Nasıl Etkiledi?
01:12:00 Hümanizm İle Transhümanizm Arasında Nasıl Bir Fark Var?
01:19:00 Hümanizm Akımında "Akıl" Nasıl Bir Konumda B ulunuyor?
01:25:00 İslami Bir Hümanizmden Bahsedilebilir mi?