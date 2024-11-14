Hümanizm nedir, nasıl ortaya çıktı? - Son Davet

Özcan Hıdır'ın sunumu, Habip Türker'in katkılarıyla Son Davet'te bu hafta "Hümanizm" konuşuldu.

00:00 Son Davet

02:00 Modernizmi İnşa Eden Düşünce Akımları

02:30 Hümanizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

09:00 Hümanizm İle Transhümanizm Arasında Nasıl Bir Fark Var?

12:00 Rönenans Dönemine Hangi Düşünce Akımları Hakim Oldu?

14:30 Hümanizm Dinlere Yönelik Nasıl Bir Bakış Açısına Sahip?

16:00 Hümanizmin Kökeni Antik Yunan'da mı Atıldı?

20:30 Hümanizm Akımında İnsanın Konumu

24:00 Hümanizm Düşüncesinin Kökenleri Neye Dayanır?

28:30 Hümanizmin Kökeni Neden Antik Yunan'a Dayandırılır?

32:00 Felsefi Çalışmalar Avrupa'nın Geleceğine Nasıl Yön Verdi?

34:00 Avrupa'da Rönesans Öncesi Hangi Akımlar Hüküm Sürüyordu?

40:00 Hümanizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

42:00 Modernizmi İnşa Eden Düşünce Akımları

46:00 Hümanizm Akımı Günümüzü Nasıl Şekillendiriyor?

48:00 Hümanizm Akımında "Akıl" Nasıl Bir Konumda Bulunuyor?

01:01:00 İlerlemeci Düşünce Hümanizm İçerisinde Nasıl Bir Yer Ediniyor?

01:10:00 Rönesans Dönemi Avrupa'da Dini Akımları Nasıl Etkiledi?

01:12:00 Hümanizm İle Transhümanizm Arasında Nasıl Bir Fark Var?

01:19:00 Hümanizm Akımında "Akıl" Nasıl Bir Konumda B ulunuyor?

01:25:00 İslami Bir Hümanizmden Bahsedilebilir mi?