Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Modern Oryantalizmle Nasıl İlişkilidir? | Son Davet

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ahmet Özel Oldu.

00:00 Son Davet

07:00 Siyer ve Siret Arasındaki Farklılıklar Neler?

14:00 Yeni Siyer Kavramı Neyi İfade Ediyor?

17:00 Yeni Siyer, İslam Tarih Yazımında Ne Gibi Bir Farklılık Sunmaktadır?

18:00 Hadis ve Siret Reddiyeciliği İslam Düşüncesini Nasıl Etkiliyor?

19:30 Yeni Siyer, Geleneksel Siyerden Nasıl Ayrılır?

21:45 Siret Anlayışındaki Yöntemsel Farklılıklar Neler?

25:15 Hz. Peygamberin Siyerinin İyi Anlaşılmamasının Sebepleri Nelerdir?

28:00 Hz. Peygamber'i Anlatmada Kaynak Seçimi Neden Önemli?

31:15 Modern Oryantalist Söylemler Siyer Algısını Nasıl Etkiliyor?

34:30 Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Modern Oryantalizmle Nasıl İlişkilidir?

37:00 Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Nasıl Sonuçlar Doğurur?

40:00 İslam'ın Sevgi Yönü, Siret Eserlerinde Yeterince Vurgulanıyor mu?

44:00 Hz. Peygamber'in Şiddetle İlişkilendirilmesinde Batı'nın Etkisi Nedir?

47:15 Medine Dönemi İslam Devletinin İnşasında Neden Bu Kadar Önemli?

50:00 Hz. Peygamber'in Kutlu Hayatının İzini Sürmek

54:30 Mekke Müslümanlarının Habeşistan'a Hicreti

58:30 Örnek Kişiliğiyle Bütün İnsanlığa Rehber Olan Son Peygamber

01:04:00 Hz. Peygamber'in Ahlakı ve Şahsiyeti

01:08:00 Türkiye, Siyer Yazıcılığında Nasıl Bir Konumda?