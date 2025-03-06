Son Davet
Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Modern Oryantalizmle Nasıl İlişkilidir? | Son Davet
Medine Dönemi İslam Devletinin İnşasında Neden Bu Kadar Önemli?
Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ahmet Özel Oldu.
00:00 Son Davet
07:00 Siyer ve Siret Arasındaki Farklılıklar Neler?
14:00 Yeni Siyer Kavramı Neyi İfade Ediyor?
17:00 Yeni Siyer, İslam Tarih Yazımında Ne Gibi Bir Farklılık Sunmaktadır?
18:00 Hadis ve Siret Reddiyeciliği İslam Düşüncesini Nasıl Etkiliyor?
19:30 Yeni Siyer, Geleneksel Siyerden Nasıl Ayrılır?
21:45 Siret Anlayışındaki Yöntemsel Farklılıklar Neler?
25:15 Hz. Peygamberin Siyerinin İyi Anlaşılmamasının Sebepleri Nelerdir?
28:00 Hz. Peygamber'i Anlatmada Kaynak Seçimi Neden Önemli?
31:15 Modern Oryantalist Söylemler Siyer Algısını Nasıl Etkiliyor?
34:30 Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Modern Oryantalizmle Nasıl İlişkilidir?
37:00 Siyer ve Hadis İlminin Reddedilmesi Nasıl Sonuçlar Doğurur?
40:00 İslam'ın Sevgi Yönü, Siret Eserlerinde Yeterince Vurgulanıyor mu?
44:00 Hz. Peygamber'in Şiddetle İlişkilendirilmesinde Batı'nın Etkisi Nedir?
47:15 Medine Dönemi İslam Devletinin İnşasında Neden Bu Kadar Önemli?
50:00 Hz. Peygamber'in Kutlu Hayatının İzini Sürmek
54:30 Mekke Müslümanlarının Habeşistan'a Hicreti
58:30 Örnek Kişiliğiyle Bütün İnsanlığa Rehber Olan Son Peygamber
01:04:00 Hz. Peygamber'in Ahlakı ve Şahsiyeti
01:08:00 Türkiye, Siyer Yazıcılığında Nasıl Bir Konumda?