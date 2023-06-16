Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları | Son Davet

Son Davet'e bu hafta Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı konuk oldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler... İbadetin felsefesi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı konuk oldu.

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00:00 Son Davet



04:58 Dini-kültürel hafızamızda Mekke-Medine ve Hac



25:24 Bir mekanı kutsal kılan etken nedir?



33:00 "Ruhaniyetli yer" ifadesiyle kastedilen nedir?



38:00 Kutsal kılınana şehirler: Mekke ve Kudüs



51:18 İslam'da kutsallaştırılmış mekanlar ve şehir kültürü



54:25 Mekke ve Medine'nin Müslüman hafızasındaki belirleyici rolü



1:01:50 "Surre Merasimi" neydi ve nasıl yapılırdı?



1:05:57 İstanbul'dan Hicaz'a Surre Alayı Merasimi



1:10:00 Osmanlı'nın kadim geleneği "Surre Alayları"



1:16:53 500 yıl süren bir Osmanlı geleneği: Surre Alayı



1:36:00 Haccın hikmet boyutu ve sembolik yapısı