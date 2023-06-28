Gönül Dilinin Konuşulduğu Mevsim: Hac Zamanı | Son Davet
Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar neden önemlidir?
Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunduğu Son Davet'e bu hafta Dr. İhsan Kahveci, Bursa Müftülüğü Başvaizi Ahmet Arda ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.
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00:00 Son Davet
03:00 Gönül dilinin konuşulduğu mevsim: Hac Zamanı
07:00 Kur'an ayetlerine göre hac ve kurban
12:30 Hac insanlığa neyi hatırlatır?
16:45 Kurban, bayram ve irade terbiyesi
25:00 Bayram ve Kurban: İrade eğitimi ve sosyoloji
28:45 Kurban kesmenin dini dayanağı
46:00 Haccın hikmet boyutu ve sembolik yapısı
58:00 Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar
01:16:00 Hac Müslümana aslında ne kazandırır?
01:30:00 Hz. İbrahim'in (AS) mirasını yaşamak: Kurban Bayramı