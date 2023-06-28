Gönül Dilinin Konuşulduğu Mevsim: Hac Zamanı | Son Davet

Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar neden önemlidir?

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunduğu Son Davet'e bu hafta Dr. İhsan Kahveci, Bursa Müftülüğü Başvaizi Ahmet Arda ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.

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00:00 Son Davet

03:00 Gönül dilinin konuşulduğu mevsim: Hac Zamanı

07:00 Kur'an ayetlerine göre hac ve kurban

12:30 Hac insanlığa neyi hatırlatır?

16:45 Kurban, bayram ve irade terbiyesi

25:00 Bayram ve Kurban: İrade eğitimi ve sosyoloji

28:45 Kurban kesmenin dini dayanağı

46:00 Haccın hikmet boyutu ve sembolik yapısı

58:00 Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar

01:16:00 Hac Müslümana aslında ne kazandırır?

01:30:00 Hz. İbrahim'in (AS) mirasını yaşamak: Kurban Bayramı