VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Gönül Dilinin Konuşulduğu Mevsim: Hac Zamanı | Son Davet 28 Haziran 2023 | 104. Bölüm
Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları | Son Davet 18 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Modernlikten Geleneğe İslam Dünyası I Son Davet 30 Mayıs 2023 | 102. Bölüm
Tebliğde Dil ve Üslup I Son Davet 30 Mayıs 2023 | 100. Bölüm
Bayramların Toplumsal ve Eğitici Boyutları | Son Davet 30 Mayıs 2023 | 99. Bölüm
İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet 30 Mayıs 2023 | 98. Bölüm
Oruç - Ramazan I Son Davet 10 Haziran 2023 | 95. Bölüm
İbadet metafiziği: Namaz ve oruç I Son Davet 10 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Kur'an meali, mealcilik ve tefsir | Son Davet 10 Haziran 2023 | 93. Bölüm
İslam Felsefesi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Mushafların gelişim süreci | Son Davet 10 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet 10 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir? I Son Davet 10 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Davet üslubu I Son Davet 10 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Günümüzde Fetva Usulü I Son Davet 10 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 84. Bölüm
İslam Düşüncesinin Geleceği I Son Davet 10 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Felsefi, Teolojik ve Sosyolojik Açıdan Din Dili I Son Davet 10 Haziran 2023 | 82. Bölüm
İran ve Şii Teo-Politiği | Son Davet 10 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Post-Modern dünyada Kur'an'la dirilişimiz | Son Davet 10 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Fiten ve Melahim Kavramları I Son Davet 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Hümanizmin Ortaya Çıkışı ve Yayılışı I Son Davet 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Şia ve Ortaya Çıkış Süreci I Son Davet 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Kıraat İlmi ve Tarihi Gelişimi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Avrupa'da İslam ve Müslümanlar I Son Davet 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
İslam Kelamı'nda "Nübüvvet" Kavramı I Son Davet 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
İslami İlimler İçinde Arap Dilinin Önemi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Kelam" İlminin Önemi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Modern Dünya'nın Kurgusal Korkusu: İslamofobi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
İslam ve Sosyoloji İlişkisi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Siyer I Son Davet 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Bilginin İslamileştirilmesi Projesi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Din Eğitimi ve Dijitalleşme I Son Davet 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İslami İlimler İçinde "Fıkıh" İlminin Önemi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Dini ve Tarihi Boyutlarıyla "Taliban I Son Davet 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Tefsir İlminin Yeri ve Önemi I Son Davet 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Hüküm ve Ahlak Kaynağı Olarak Sünnet I Son Davet 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Din-Bilim İlişkisine Tarihsel Bakış I Son Davet 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Sömürgeciliğin Keşif Kolu: Oryantalizm I Son Davet 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Müslüman Kimliğine Yönelik Bir Tehdit: Deizm I Son Davet 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli: Sahabe I Son Davet 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
İhlas ve Samimiyet I Son Davet 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
İslam Dünyası ve Türkiye'ye Yönelik Oryantalistik Yaklaşımlar I Son Davet 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Müslüman Kimliğine Yönelik Bir Tehdit: Deizm I Son Davet 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Ehl-i Sünnet Kavramı ve Kapsamı I Son Davet 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Selefilik I Son Davet 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Modern Dönemde Gelenek, Din ve İslam I Son Davet 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
İslam'da Zühd ve Zahitlik I Son Davet 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Edep ve Ahlak Kavramlarının Semantiği ve Tarihsel Seyri I Son Davet 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Tıp Etiği ve İnsan Hakları I Son Davet 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Kentleşme ve Dini Hayat I Son Davet 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
İnsan, Din ve Medeniyet I Son Davet 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
İslam ve Öteki Dinler I Son Davet 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Günümüz Dünyasında Müslüman Olmak I Son Davet 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Hayatın Bir Anlamı Var mıdır? I Son Davet 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
İslam İktisadı Nedir? / Hakim İktisat Sistemi Niçin Yetersiz? I Son Davet 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Gönül Dilinin Konuşulduğu Mevsim: Hac Zamanı | Son Davet

Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar neden önemlidir?

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunduğu Son Davet'e bu hafta Dr. İhsan Kahveci, Bursa Müftülüğü Başvaizi Ahmet Arda ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Son Davet

03:00 Gönül dilinin konuşulduğu mevsim: Hac Zamanı

07:00 Kur'an ayetlerine göre hac ve kurban

12:30 Hac insanlığa neyi hatırlatır?

16:45 Kurban, bayram ve irade terbiyesi

25:00 Bayram ve Kurban: İrade eğitimi ve sosyoloji

28:45 Kurban kesmenin dini dayanağı

46:00 Haccın hikmet boyutu ve sembolik yapısı

58:00 Dini ve sosyo-kültürel bir değer olarak bayramlar

01:16:00 Hac Müslümana aslında ne kazandırır?

01:30:00 Hz. İbrahim'in (AS) mirasını yaşamak: Kurban Bayramı

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Hekimce
-->
Derdimiz Hayat
-->
Namaz Nasıl Kılınır?
-->
Lugat
-->
Kur'an-ı Kerim
-->
Mübarek Geceler
-->
Sofra
-->
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Mukabele
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı