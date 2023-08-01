Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi | Son Davet
Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Demirci ile "Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi" konuşuldu.
İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mustafa Demirci konuk oldu.
00:00 Son Davet
03:00 Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi
14:00 Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi
18:00 Neden hicret hicri takvimin başlangıcıdır?
23:00 Hicri takvim nasıl ortaya çıktı?
34:00 Muharrem ayında vuku bulan olaylar
38:00 Muharrem, Aşura, Kerbela hadisesi ve Ehl-i Beyt sevgisi
43:00 Müslümanın takvim bilinci ve zaman anlayışı
45:45 Müslümanların asırlardır süren hüznü: Kerbela
59:00 Öncesi ve sonrasıyla Kerbela Hadisesi
01:05:00 İslam tarihinde önemli olaylar ve bunun Müslümanlara etkisi
01:08:00 Hz. Ali'nin (r.a.) şehadetinden sonra neler yaşandı?
01:13:00 Emeviler dönemini doğru okumak
01:23:00 Kerbela'da neler yaşandı?
01:27:00 Tarihsel sonuçlarıyla Kerbela hadisesi
01:35:00 Abbasiler dönemi ehl-i beyt - hilafet ilişkileri
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