Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Demirci ile "Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi" konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mustafa Demirci konuk oldu.

00:00 Son Davet

03:00 Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi

14:00 Hicri Takvim, Muharrem Ayı ve Kerbela Hadisesi

18:00 Neden hicret hicri takvimin başlangıcıdır?

23:00 Hicri takvim nasıl ortaya çıktı?

34:00 Muharrem ayında vuku bulan olaylar

38:00 Muharrem, Aşura, Kerbela hadisesi ve Ehl-i Beyt sevgisi

43:00 Müslümanın takvim bilinci ve zaman anlayışı

45:45 Müslümanların asırlardır süren hüznü: Kerbela

59:00 Öncesi ve sonrasıyla Kerbela Hadisesi

01:05:00 İslam tarihinde önemli olaylar ve bunun Müslümanlara etkisi

01:08:00 Hz. Ali'nin (r.a.) şehadetinden sonra neler yaşandı?

01:13:00 Emeviler dönemini doğru okumak

01:23:00 Kerbela'da neler yaşandı?

01:27:00 Tarihsel sonuçlarıyla Kerbela hadisesi

01:35:00 Abbasiler dönemi ehl-i beyt - hilafet ilişkileri

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

► https://bit.ly/2Wyv0hT

RESMİ WEB SİTEMİZ

► https://www.vavtv.com.tr

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtv

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr