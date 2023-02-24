Mushafların gelişim süreci | Son Davet (91. Bölüm)

Türkiye'de Kur'an eğitimi, mushaflar ve tefsir...

24 Şubat 2023 | 18:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son Davet'te bu hafta "Türkiye'de Kur'an eğitimi, mushaflar ve tefsir" konusu konuşuldu. Son Davet'e bu hafta DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ve uzaktan bağlantı ile Erciyes Üni. İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Uzun konuk oldu.

00:00 Son Davet
05:13 Türkiye'de Kur'an eğitimi, mushaflar ve tefsir
11:54 Mushafları inceleme ve kıraat kurulu nedir, ne iş yapar?
26:33 Türkiye'de mushaf imlası, tecvid ve kıraat çalışmaları
28:13 Mushaf çalışmalarının tarih içindeki gelişimi
36:45 Hz. Osman (ra) döneminde istinsah edilen mushafların akibeti
53:45 Mushafların gelişim süreci
58:05 Kur'an imlasının gelişim süreci
1:06:15 Son dönem Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de Kur'an çalışmaları
1:09:35 Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitimi
1:14:21 Türkiye'de hafızlık eğitiminin yöntemi
1:27:03 Kur'an kıraatında musıkinin yeri

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

83. Bölüm | İslam Düşüncesinin Geleceği
83. Bölüm | İslam Düşüncesinin Geleceği 28 Aralık 2022 | 13:45
84. Bölüm | Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi
84. Bölüm | Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi 05 Ocak 2023 | 19:41
85. Bölüm | Günümüzde Fetva Usulü
85. Bölüm | Günümüzde Fetva Usulü 12 Ocak 2023 | 14:10
86. Bölüm I Davet üslubu
86. Bölüm I Davet üslubu 18 Ocak 2023 | 21:56
87. Bölüm | Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi
87. Bölüm | Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi 25 Ocak 2023 | 12:30
89. Bölüm | Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir?
89. Bölüm | Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir? 01 Şubat 2023 | 19:52
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet
Dini, psikolojik, sosyolojik açıdan tabii afetler | Son Davet 16 Şubat 2023 | 12:27
Mushafların gelişim süreci | Son Davet (91. Bölüm)
Mushafların gelişim süreci | Son Davet (91. Bölüm) 24 Şubat 2023 | 18:24