Mushafların gelişim süreci | Son Davet (91. Bölüm)

Son Davet'te bu hafta "Türkiye'de Kur'an eğitimi, mushaflar ve tefsir" konusu konuşuldu. Son Davet'e bu hafta DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ve uzaktan bağlantı ile Erciyes Üni. İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Uzun konuk oldu.

00:00 Son Davet

05:13 Türkiye'de Kur'an eğitimi, mushaflar ve tefsir

11:54 Mushafları inceleme ve kıraat kurulu nedir, ne iş yapar?

26:33 Türkiye'de mushaf imlası, tecvid ve kıraat çalışmaları

28:13 Mushaf çalışmalarının tarih içindeki gelişimi

36:45 Hz. Osman (ra) döneminde istinsah edilen mushafların akibeti

53:45 Mushafların gelişim süreci

58:05 Kur'an imlasının gelişim süreci

1:06:15 Son dönem Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de Kur'an çalışmaları

1:09:35 Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitimi

1:14:21 Türkiye'de hafızlık eğitiminin yöntemi

1:27:03 Kur'an kıraatında musıkinin yeri