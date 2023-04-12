İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet

İbadetle temizlik arasında nasıl bir ilişki var?

12 Nisan 2023 | 14:36
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İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler... İbadetin felsefesi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı, Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Öncel konuk oldu.

00:00 Son Davet

03:00 İbadet felsefesi bağlamında oruç

07:00 İbadet metafiziği ve ibadetin post-modern dönemdeki anlamı

10:00 İnsan niçin ibadet eder?

13:00 Ruhun gıdası olan müzik hangi müziktir?

22:00 Hayatı ibadet haline getirmek

40:00 İslam'da ibadet ahlakı ve usulü

45:00 İbadetlerin adetlere dönüşmesi

54:00 İbadetle temizlik arasında nasıl bir ilişki var?

01:07:00 Maddi ve manevi arınma vesilesi: Oruç

01:19:00 Dini hayatta ibadetin yeri ve önemi

01:30:00 İbadetlerde istikrar ve devamlılık

01:40:00 İbadetlerde hikmet aramak ve orucun hikmeti

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İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet
İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet 12 Nisan 2023 | 14:36