İbadet Felsefesi Bağlamında Oruç | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler... İbadetin felsefesi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı, Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Öncel konuk oldu.
00:00 Son Davet
03:00 İbadet felsefesi bağlamında oruç
07:00 İbadet metafiziği ve ibadetin post-modern dönemdeki anlamı
10:00 İnsan niçin ibadet eder?
13:00 Ruhun gıdası olan müzik hangi müziktir?
22:00 Hayatı ibadet haline getirmek
40:00 İslam'da ibadet ahlakı ve usulü
45:00 İbadetlerin adetlere dönüşmesi
54:00 İbadetle temizlik arasında nasıl bir ilişki var?
01:07:00 Maddi ve manevi arınma vesilesi: Oruç
01:19:00 Dini hayatta ibadetin yeri ve önemi
01:30:00 İbadetlerde istikrar ve devamlılık
01:40:00 İbadetlerde hikmet aramak ve orucun hikmeti