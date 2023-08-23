Beyin Ölümü ve Organ Nakli | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. İlhan İlkılıç ile organ naklinin dini ve etik boyutları konuşuldu.

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. İlhan İlkılıç konuk oldu.

00:00 Son Davet

03:00 Beyin Ölümü ve Organ Nakli: Hukuki, Ahlaki ve Fıkhi Yaklaşımlar

06:00 Organ naklinin tarihi gelişimi nasıl oldu?

09:00 Organ naklinin dini ve etik boyutları

18:00 Modern tıpta organ naklinin yeri nedir?

24:00 Organ naklinin İslam dinindeki yeri nedir?

33:00 Ahlaki, hukuki ve dini açıdan organ nakli

45:00 Canlı kişiden organ nakli ve ahlaki boyutu

55:00 Beyin ölümüne nasıl karar verilir?

01:05:00 Beyin ölümü kriterlerinin tarihsel gelişimi

01:17:00 Canın merkezi kalp mi, beyin mi?

01:28:00 Organ naklinin hukuki niteliği

01:32:00 Hayvandan insana organ nakli hangi etik sorunları barındırır?