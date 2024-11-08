Etik ve Ahlak Arasındaki Fark - Son Davet

Günümüzün Ahlak Problemleri Tıp Alanına Nasıl Etki Ediyor?

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konukları Prof. Dr. Kadir Canatan ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç Oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Etik ve Ahlak Arasında Nasıl Bir Fark Var?

08:00 Tıp Etiği Nasıl Tanımlanabilir?

11:30 Ahlak Felsefesi Hangi Sorunlarla İlgilenir?

16:30 Hekimlik Ahlakı Hangi Konuları Kapsar?

17:45 Ahlakın Kaynağı Nedir?

22:30 Doktor ve Hekim Arasında Nasıl Bir Fark Var?

27:00 Tıpta Ahlak ve Etik Ayrımı

30:00 Günümüzün Ahlak Problemleri Tıp Alanına Nasıl Etki Ediyor?

34:00 Ahlaki Problemlerin Ortaya Çıkışı Önlenebilir mi?

35:30 Ahlak Kuralları Evrensel midir?

44:15 Modern Zamanın Ahlak ve Etik Problemleri

46:15 Transhümanizm Çalışmalarına Tıp Etiği Nasıl Bir Yaklaşım Sergiliyor?

48:45 Modern Toplumda Ahlaki Değerler ve Toplumsal Pratikler

53:30 Günümüzde Ahlak ve Din İlişkisi

59:00 Modern Zamanda Ahlak Kavramı Nasıl Karşılık Buluyor?

01:03:00 Dinlerde Ahlak Kavramı Nasıl Yer Ediniyor?

01:13:00 Özgürlükler Ahlaki Kuralları Nasıl Şekillendiriyor?

01:15:00 Kur'an'da Nasıl Bir Ahlaki Sistemden Bahsedilir?