Bayramların Toplumsal ve Eğitici Boyutları | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler... İbadetin felsefesi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Kadir Canatan ve Prof. Dr. Süleyman Doğan ve Dr. Abdulhalim İnam ve Siyasetçi - Sendikacı Osman Elmacı konuk oldu.

00:00 Son Davet

04:00 Bayramların toplumsal ve eğitici boyutları

08:00 Geleneksel bayramların toplumsal hayattaki rolü

13:00 Bayramların toplumsal yapımıza olan etkileri nelerdir?

15:00 İbadetler bize ne öğretir?

22:00 İbadetlerin dini şuuru ve hafızayı diri tutması

28:00 İlahi dinlerde oruç: Kaynağı, amacı ve uygulanışı

34:00 Sabır ve irade eğitimi: Oruç

39:00 Nefis Terbiyesi İçin Fırsat İklimi: Ramazan

45:00 Toplumsal sevinç iklimi oluşturan müstesna zamanlar: Bayramlar

57:00 Modern zamanlarda bayram ve bayram sosyolojisi

01:05:00 Modern dönemde değerler eğitimi

01:10:00 Dini, sosyo-kültürel bir "değer" olarak bayramlar

01:16:00 Avrupa'da Ramazan Bayramı nasıl kutlanıyor?

01:20:00 Bayramlar bize ne öğretir?

01:24:00 Avrupa'da Ramazan Bayramı nasıl kutlanıyor?

01:29:00 Bayramların sosyal ve kültürel işlevleri

01:34:00 Estetik, ahlaki ve dini varoluş tarzları

01:40:00 Bayramların tarihsel, kültürel ve medeniyet boyutu