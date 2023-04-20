Bayramların Toplumsal ve Eğitici Boyutları | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler... İbadetin felsefesi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır ile Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Kadir Canatan ve Prof. Dr. Süleyman Doğan ve Dr. Abdulhalim İnam ve Siyasetçi - Sendikacı Osman Elmacı konuk oldu.
00:00 Son Davet
04:00 Bayramların toplumsal ve eğitici boyutları
08:00 Geleneksel bayramların toplumsal hayattaki rolü
13:00 Bayramların toplumsal yapımıza olan etkileri nelerdir?
15:00 İbadetler bize ne öğretir?
22:00 İbadetlerin dini şuuru ve hafızayı diri tutması
28:00 İlahi dinlerde oruç: Kaynağı, amacı ve uygulanışı
34:00 Sabır ve irade eğitimi: Oruç
39:00 Nefis Terbiyesi İçin Fırsat İklimi: Ramazan
45:00 Toplumsal sevinç iklimi oluşturan müstesna zamanlar: Bayramlar
57:00 Modern zamanlarda bayram ve bayram sosyolojisi
01:05:00 Modern dönemde değerler eğitimi
01:10:00 Dini, sosyo-kültürel bir "değer" olarak bayramlar
01:16:00 Avrupa'da Ramazan Bayramı nasıl kutlanıyor?
01:20:00 Bayramlar bize ne öğretir?
01:24:00 Avrupa'da Ramazan Bayramı nasıl kutlanıyor?
01:29:00 Bayramların sosyal ve kültürel işlevleri
01:34:00 Estetik, ahlaki ve dini varoluş tarzları
01:40:00 Bayramların tarihsel, kültürel ve medeniyet boyutu