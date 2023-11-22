İsrail'in Gazze Katliamı | Son Davet

Modern Haçlı Seferleri ve Batı'nın İslam düşmanlığı...

İsrail "vadedilmiş topraklar" için Haçlı-Hilal Savaşı mı başlatıyor? "Haçlı-Hilal mücadelesi bitmiş değil" ne demek? İsrail'i dokunulmaz kılan şey nedir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Hüsnü Koyunoğlu konuk oldu.

01:00 İsrail'in Gazze katliamı ve Haçlı-Hilal mücadelesi

06:20 Tarihte yapılan Haçlı Seferleri ve sonuçları

10:16 İsrail "vadedilmiş topraklar" için Haçlı-Hilal Savaşı mı başlatıyor?

16:47 Modern Haçlı Seferleri ve Batı'nın İslam düşmanlığı

25:48 "Haçlı-Hilal mücadelesi bitmiş değil" demek ne demek?

28:26 İsrail'i dokunulmaz kılan şey nedir?

36:00 Arap ülkeleri Filistin davasını niçin sahiplenmiyor?

41:24 "Vadedilmiş Topraklar" veya "Büyük İsrail" paranoyası

45:37 Siyonist proje ve yıkıcı sonuçları

52:17 Tarihte yapılan Haçlı Seferleri ve sonuçları

01:05:10 İsrailoğulları niçin lanetlendi?

01:22:35 Silahsız Haçlı Savaşı "oryantalizm"

01:37:19 Günümüz Müslümanlarına düşen esas görev nedir?