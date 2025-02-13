İrfan Geleneğimizde Üç Aylar ve Kandiller Nasıl İhya Edilirdi? | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz oldu.

00:00 Son Davet

05:00 Kandillerin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Nedir?

09:30 İrfan Geleneğimizde Üç Aylar ve Kandiller Nasıl İhya Edilirdi?

30:00 "Amentü" Ne Demektir ve Önemi Nedir?

33:00 Zarurat-ı Diniyye Diye Bilinen Esaslar Nelerdir ve Önemi Nedir?

42:00 Allah'a İmana İrfani Bakışın Temel Unsurları Nelerdir?

50:00 Taklidi İmandan Tahkiki İmana Yolculuk Ne Demektir?

52:00 Meleklere ve Kitaplara İmanın İrfani Boyutları Nelerdir?

58:00 Peygamberlere İmanda İrfani Boyut Nedir?

01:18:00 Ahirete, Kaza ve Kadere İrfani Bakış Nasıl Olmalıdır?

01:24:00 Günümüzde Neden Kaza ve Kader Konuları İle İlgili Eleştiriler Var?