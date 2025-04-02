İran'ın Şii Kimliği, Orta Doğu'daki Mezhebi Gerilimlere Nasıl Etki Etmektedir? | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mehmet Özkan konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:30 Suriye'nin Etnik ve Mezhebi Yapısının Geleceği: Birlik mi, Bölünme mi?

05:00 Yeni Maarif Modelinin Temel İlkeleri Nelerdir?

09:15 Suriye'nin Etnik ve Mezhebi Yapısı Nasıl Çeşitlilik Gösteriyor?

11:20 Trump'ın Seçilmesi ve Küresel ve Bölgesel Konjonktürü Nasıl Etkiledi?

18:00 İslam Dünyası, Yeni Dünya Düzenine Karşı Ne Yapmalı?

21:15 Yeni Küresel Düzende Türkiye'nin Yeri ve Önemi

25:15 Türkiye'nin Avrupa Birliğine İhtiyacı Var mı?

27:15 Suriye İç Savaşı Sonrası Etnik ve Mezhebi Dönüşüm

30:15 Suriye'nin Etnik ve Mezhebi Yapısı Nasıl Çeşitlilik Gösteriyor?

33:15 Suriye'nin Geleceği Nasıl Şekillenecek?

36:15 Arap Şiiliği ve Fas Şiiliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

40:30 Mezhebi Farklılıkların Siyasi Araca Dönüşmesi

44:30 İran'ın Şii Kimliği, Orta Doğu'daki Mezhebi Gerilimlere Nasıl Etki Etmektedir?

48:30 Suriye'nin Geleceğini, Kimlik Mücadeleleri Nasıl Şekillendirecek?

01:00:00 Yeni Küresel Düzende Türkiye'nin Yeri ve Önemi

01:05:00 Gazze'deki Gelişmeler Orta Doğu'da Nasıl Etki Yaratıyor?

01:07:30 İslam Dünyası, Yeni Dünya Düzenine Karşı Ne Yapmalı?

01:08:20 Türkiye'nin Yeni Orta Doğu Vizyonu Nedir?

01:14:00 Suriye'nin Etnik ve Mezhebi Geleceği Nasıl Şekillenecek?