Medya ve Film Sektöründe Ortaya Çıkan Tekelleşmenin Sebepleri | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Doç. Dr. Kemal Çelik ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan oldu.

00:00 Son Davet

14:00 Medya ve Film Sektöründe Ortaya Çıkan Tekelleşmenin Sebepleri

25:00 "Tekno - Hayat" ve Dijital Hegemonya İnsanları Nereye Sürüklüyor?

30:00 Medya ve Film Sektörü Kimler Tarafından Yönetiliyor?

45:00 Medya Etiği, Ahlakı, Teopolitiği Gibi Alanların Önemi

54:00 21. YY'da Dijital Olmayı mı Yoksa İnsan Olmayı mı Öncelemeliyiz?

59:00 Dataizm Kavramı Nedir?

01:11:00 Yapay Zeka İle Medya Sektöründe İnsanlığı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?

01:16:00 "Dijital Yorgunluk" veya "Teknoloji Vurgunluğu" Nedir?

01:36:00 Dijitalleşmenin Ahlaki Anlamda Olumsuz Etkilerine Karşı Müslümanlar Neler Yapmalı?