Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk'un programının ilk bölümünde "İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülmesi fikri" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Feridun Emecen konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Gemilerin Karadan Yürütülmesi ve Fikrin Ortaya Çıkışı
13:55 Rumeli Hisarı'nın İnşası ve Önemi
15:15 Fetih Hareketi İçin Gemilerin İnşası
19:45 Fetih Hareketi İçin Gemilerin İnşası Planından Kimlerin Haberi Vardı?
21:35 2. Murat ve 2. Mehmet'in Tahta Geçişi
29:10 2. Murat'ın Oğlu Alaaddin'in Vefatı
31:15 2. Mehmet'in Tahta Çıkışı
36:15 2. Mehmet'in İlk Saltanat Döneminde Neler Yaşandı?
46:10 2. Mehmet'in Manisa'ya Gidişi ve Eğitiminin Devamı
51:15 İkinci Saltanat Dönemi
58:40 Yeniçerilerin Nizama Alınması
01:03:00 İstanbul Ne Anlama Geliyordu?
01:06:00 Ayasofya Neden Bu Kadar Önemsendi?
01:08:10 Floransa Konsülü Nedir?
01:09:00 İstanbul'da Hristiyan Mezhep Sorunları
01:11:00 Fetihte Top Döktürme Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?
01:15:40 Olumsuzluklar Karşısında Sultan Mehmet'in Tavrı Nasıldı?
01:17:40 Fatih'in Bir Diğer Buluşu: Tabya Sistemi
01:19:05 Kuşatmadaki Yeni Stratejiler
01:20:35 Akşemseddin'in Mektubu
01:22:50 Sultanın İki Destekçisi: Akşemseddin ve Zağanos Paşa
01:24:20 İstanbul'un Manevi Fatihi: Akşemseddin
01:28:00 Hacı Bayram Veli'nin Müjdesi Doğru mu?
01:29:05 Fethi Yaklaşırken Neler Yaşandı?
01:39:00 Venedik Doçe'u Francesco'nun Notu
01:45:00 Fetih İle Birlikte Bir Çağ Kapandı mı?
01:47:45 Fetih Sonrası Çandarlı Halil Paşa İle Neler Yaşandı?