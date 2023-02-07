1. Bölüm | İstanbul'un Fethi

Fetih hareketi için gemilerin inşası planından kimlerin haberi vardı?

08 Şubat 2023 | 15:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk'un programının ilk bölümünde "İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülmesi fikri" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Feridun Emecen konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Gemilerin Karadan Yürütülmesi ve Fikrin Ortaya Çıkışı

13:55 Rumeli Hisarı'nın İnşası ve Önemi

15:15 Fetih Hareketi İçin Gemilerin İnşası

19:45 Fetih Hareketi İçin Gemilerin İnşası Planından Kimlerin Haberi Vardı?

21:35 2. Murat ve 2. Mehmet'in Tahta Geçişi

29:10 2. Murat'ın Oğlu Alaaddin'in Vefatı

31:15 2. Mehmet'in Tahta Çıkışı

36:15 2. Mehmet'in İlk Saltanat Döneminde Neler Yaşandı?

46:10 2. Mehmet'in Manisa'ya Gidişi ve Eğitiminin Devamı

51:15 İkinci Saltanat Dönemi

58:40 Yeniçerilerin Nizama Alınması

01:03:00 İstanbul Ne Anlama Geliyordu?

01:06:00 Ayasofya Neden Bu Kadar Önemsendi?

01:08:10 Floransa Konsülü Nedir?

01:09:00 İstanbul'da Hristiyan Mezhep Sorunları

01:11:00 Fetihte Top Döktürme Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

01:15:40 Olumsuzluklar Karşısında Sultan Mehmet'in Tavrı Nasıldı?

01:17:40 Fatih'in Bir Diğer Buluşu: Tabya Sistemi

01:19:05 Kuşatmadaki Yeni Stratejiler

01:20:35 Akşemseddin'in Mektubu

01:22:50 Sultanın İki Destekçisi: Akşemseddin ve Zağanos Paşa

01:24:20 İstanbul'un Manevi Fatihi: Akşemseddin

01:28:00 Hacı Bayram Veli'nin Müjdesi Doğru mu?

01:29:05 Fethi Yaklaşırken Neler Yaşandı?

01:39:00 Venedik Doçe'u Francesco'nun Notu

01:45:00 Fetih İle Birlikte Bir Çağ Kapandı mı?

01:47:45 Fetih Sonrası Çandarlı Halil Paşa İle Neler Yaşandı?

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