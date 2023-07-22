Geçmişten Günümüze Darbeler I Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak "Geçmişten Günümüze Darbeler" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Geçmişten Günümüze Darbeler" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 105. bölümüyle sizlerle...
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00:00 Tarihe Yolculuk
02:07 Geçmişten Günümüze Darbeler
14:40 Kızıltoprak: Darbecilik Çağdışı Bir Gelenektir
23:45 Darbe ve Muhtıra Arasındaki Fark Nedir?
28:30 Türkiye'de Darbe ve Müdahalelerin Tarihi
41:50 Bir Başkaldırışın Hikayesi: Dreyfus Olayı
46:45 Osmanlı İmpratorluğu'nda Askeri Darbeler
53:40 II. Abdülhamid'e Karşı Düzenlenen Darbe Girişimi
01:02:55 Türk Siyasal Hayatında Askeri: Darbeler
01:03:17 Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Askeri Darbesi: 27 Mayıs
01:08:54 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi
01:13:42 15 Temmuz Darbe Girişiminin 7. Yıldönümü
01:17:00 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Düşündükleri