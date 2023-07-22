Geçmişten Günümüze Darbeler I Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak "Geçmişten Günümüze Darbeler" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Geçmişten Günümüze Darbeler" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 105. bölümüyle sizlerle...

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00:00 Tarihe Yolculuk

02:07 Geçmişten Günümüze Darbeler

14:40 Kızıltoprak: Darbecilik Çağdışı Bir Gelenektir

23:45 Darbe ve Muhtıra Arasındaki Fark Nedir?

28:30 Türkiye'de Darbe ve Müdahalelerin Tarihi

41:50 Bir Başkaldırışın Hikayesi: Dreyfus Olayı

46:45 Osmanlı İmpratorluğu'nda Askeri Darbeler

53:40 II. Abdülhamid'e Karşı Düzenlenen Darbe Girişimi

01:02:55 Türk Siyasal Hayatında Askeri: Darbeler

01:03:17 Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Askeri Darbesi: 27 Mayıs

01:08:54 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi

01:13:42 15 Temmuz Darbe Girişiminin 7. Yıldönümü

01:17:00 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Düşündükleri