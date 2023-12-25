Türk Mitolojisi ve Eski Türk İnançları | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç ile Eski Türk inanış ve mitolojileri konuşuldu.
Eski Türkler neye inanırdı? Türklerin İslam'a geçişi nasıl gerçekleşti? Eski Türk mitolojisi neleri ihtiva eder? Türk mitolojisi ve eski Türk inançlarına dair bilinmeyenleri Tarihe Yolculuk programında Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç VAV TV ekranlarında anlattı.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Türk mitolojisi ve eski Türk inançları
08:30 Türklerde İslamiyet öncesi inanç sistemleri
12:30 İslamiyet'ten önce Türklerin din anlayışı ve Gök Tanrı dini
15:00 Türklerde Tengri inancı ve tengricilik
22:15 Eski Türk inanış ve mitolojileri
26:30 Tengri inancı Türklere ne kattı?
34:00 Türklerin İslam'a geçişi nasıl gerçekleşti?
36:30 Tarih boyunca Türkler hangi dinleri kabul ettiler?
43:00 Türklerde İslamiyet öncesi inanç sistemleri
54:00 Eski Türkler neye inanırdı?
01:00:00 Tengri kültü ve şamanizm
01:05:00 Türk mitolojisinde Umay kültü
01:12:00 Yazılı kaynaklar ve anlatılar ışığında Türk mitolojisi
01:19:00 Eski Türklerde inanç sistemi ve dini ritüeller
01:26:00 Eski Türk mitolojisi neleri ihtiva eder?
01:31:00 Eski Türk kültürü, şamanizm ve Türk mitolojisi