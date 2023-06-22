Hz. Muhammed'in (SAV) İzinde: Raşid Halifeler Devri | Tarihe Yolculuk

Tarihe Yolculuk'a bu bölümde Doç. Dr. Abdulkadir Macit konuk oldu.

Müslümanlar dünya tarihini nasıl değiştirdi? İslam medeniyeti ve Raşid halifeler devrindeki önemli olaylar nelerdir? Raşid Halifeler dönemindeki sosyal ve siyasi değişmeler nelerdir?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

11:10 Hz. Muhammed'in (SAV) izinde: Raşid Halifeler Devri

19:07 Müslümanlar dünya tarihini nasıl değiştirdi?

23:58 İslam medeniyeti ve Raşid Halifeler Devrindeki önemli olaylar

34:48 Hulefa-i Raşidin Dönemi halife seçimleri

38:30 Hz. Ebu Bekir'in (RA) halife seçilmesi nasıl olmuştur?

47:42 Hz. Muhammed'in (SAV) izinde: Raşid Halifeler Devri

55:47 Hz. Ebubekir (RA) dönemi olayları ve fetihleri

1:02:43 Raşid Halifeler Dönemi siyasi, sosyo-ekonomik hayat

1:09:20 Raşid Halifeler Dönemindeki sosyal ve siyasi değişmeler

1:24:25 Hz. Ömer (RA) dönemi gelişmeleri nelerdir?

1:40:10 Hz. Osman (RA) döneminin önemli olayları