Doğu Avrupa'da Türklük | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ile Doğu Avrupa'da Türklük konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Doğu Avrupa Türkleri" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 108. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Doğu Avrupa'da Türklük
07:30 Türk tarihine olan ilgi ne düzeydedir?
13:30 Doğu Avrupa'da Türklük
17:30 Doğu Avrupa Türkleri kimlerdir?
19:00 İskitler Türk müdür?
27:00 Türk tarihi nereden başlatılmalı?
31:00 İskitler nasıl yaşarlardı?
39:00 Türk tarihinin yazımına ilişkin bazı sorunlar
45:00 Türklerin ilk kadın hükümdarı: Tomris Hatun
55:00 Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı: Attila
01:00:00 Doğu Avrupa Türkleri kimlerdir?
01:08:00 Avarlar kimdir, hangi bölgede yaşadılar?
01:13:00 Peçenekler İstanbul'u kuşattı mı?
01:19:00 Peçeneklerin Türk tarihindeki önemi
01:26:00 Orta Çağ Avrupası'nın güçlü cengaverleri: Kuman Kıpçaklar
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