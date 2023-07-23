Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar I Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile "Wagner İsyanı'nın Nedenleri" konuşuldu.
Wagner isyanı nasıl gerçekleşti? Wagner isyanının nedenleri nelerdir? Çarlık Rusya'daki isyanların mahiyeti ve sebepleri nelerdir? Romanovlar ve Rus tarihi açısından önemi nedir?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile "Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar" konuşuldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar
04:00 Wagner İsyanı'nın Nedenleri
12:45 Çarlık Rusya'daki isyanların mahiyeti ve sebepleri
24:00 Çarlık Rusya'da gerçekleşen isyanlar ve sebepleri
45:00 Rusya'daki Hanedanlıklar
50:00 Rurik Hanedanı ve Rus Tarihi Açısından Önemi
54:00 Osmanlı - Rus Savaşları
58:00 Romanovlar ve Rus Tarihi Açısından Önemi
01:06:00 Rusya'daki hanedanlıklar
01:17:00 Osmanlı - Rus İlişkileri
01:23:00 Osmanlı - Rus İlişkilerinde Uygulanan Politikalar