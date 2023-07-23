Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar I Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile "Wagner İsyanı'nın Nedenleri" konuşuldu.

Wagner isyanı nasıl gerçekleşti? Wagner isyanının nedenleri nelerdir? Çarlık Rusya'daki isyanların mahiyeti ve sebepleri nelerdir? Romanovlar ve Rus tarihi açısından önemi nedir?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile "Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar

04:00 Wagner İsyanı'nın Nedenleri

12:45 Çarlık Rusya'daki isyanların mahiyeti ve sebepleri

24:00 Çarlık Rusya'da gerçekleşen isyanlar ve sebepleri

45:00 Rusya'daki Hanedanlıklar

50:00 Rurik Hanedanı ve Rus Tarihi Açısından Önemi

54:00 Osmanlı - Rus Savaşları

58:00 Romanovlar ve Rus Tarihi Açısından Önemi

01:06:00 Rusya'daki hanedanlıklar

01:17:00 Osmanlı - Rus İlişkileri

01:23:00 Osmanlı - Rus İlişkilerinde Uygulanan Politikalar