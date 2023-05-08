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Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Anadolu
13:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan unsurlar nelerdir?
21:00 Tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
27:00 Anadolu beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi
29:30 Osmanlılar neden gaza yapma ihtiyacı duydular?
39:00 Osmanlılarda gaza ideolojisinin tarihi gelişim süreci
52:00 Osmanlı toplumunun sosyal dinamiklerinden ahilik kurumu
54:30 Ahilik teşkilatı ve sosyo-ekonomik işlevleri
01:03:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde dini zümreler
01:12:00 Osman Gazi'nin rüyası
01:17:00 Osman Gazi'nin rüyası neyi temsil eder?
01:24:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi tartışmaları
01:32:00 Akıncı Aile: Köse Mihal ve Mihaloğulları
01:40:00 Osmanlı Devleti'nin kurucusu, atılgan ve adaletli lider: Osman Gazi