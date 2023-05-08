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Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 08 Mayıs 2023 12:05
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 25 Nisan 2023 02:04
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk (100. Bölüm) 19 Nisan 2023 11:04
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk (99. Bölüm) 19 Nisan 2023 11:04
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk (98. Bölüm) 03 Nisan 2023 11:04
97. Bölüm | Kadim Türk Tarihinde Kadın 05 Nisan 2023 10:04
96. Bölüm | Çanakkale Savaşı 27 Mart 2023 03:03
95. Bölüm | İstanbul'un Deprem Tarihi 18 Mart 2023 11:03
94. Bölüm | Dezenformasyon ve Algı Yönetimi 09 Mart 2023 02:03
93. Bölüm | Depremler Ve Kayıp Köyler 18 Mart 2023 11:03
92. Bölüm I Türkiye'de Depremlerin Tarihi 18 Mart 2023 11:03
91. Bölüm I İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? 09 Mart 2023 02:03
90. Bölüm | Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri) 18 Mart 2023 11:03
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 09 Mart 2023 02:03
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 09 Mart 2023 02:03
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 09 Mart 2023 02:03
82. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 09 Mart 2023 02:03
81. Bölüm | Dünya Savaşları 09 Mart 2023 02:03
80. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul" 02 Mart 2023 04:03
78. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar 09 Mart 2023 02:03
77. Bölüm | Dünyadaki Son Gelişmeler 09 Mart 2023 02:03
76. Bölüm | Osmanlı Safevi İlişkileri 09 Mart 2023 02:03
75. Bölüm | Cumhuriyet'in Kuruluşu 09 Mart 2023 02:03
74. Bölüm | Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken 09 Mart 2023 02:03
73. Bölüm | Geçmişten Günümüze Ortadoğu 09 Mart 2023 02:03
72. Bölüm | Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı 09 Mart 2023 02:03
72. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman 09 Mart 2023 02:03
70. Bölüm | Sultan Vahdettin 09 Mart 2023 12:03
69. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar 09 Mart 2023 12:03
68. Bölüm | İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet 09 Mart 2023 12:03
67. Bölüm | Türk Tarihi Açısından Moğolistan 09 Mart 2023 12:03
66. Bölüm | Kültürel Miras ve Mimari 09 Mart 2023 12:03
65. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 09 Mart 2023 12:03
64. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii 09 Mart 2023 12:03
63. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı 09 Mart 2023 12:03
62. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi 09 Mart 2023 12:03
61. Bölüm | Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu 09 Mart 2023 12:03
60. Bölüm | Sultan II. Abdulhamid 09 Mart 2023 12:03
59. Bölüm | İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet 09 Mart 2023 12:03
58. Bölüm | Geçmişten Günümüze Türkistan 09 Mart 2023 12:03
57. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 09 Mart 2023 12:03
56. Bölüm | İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri 09 Mart 2023 12:03
55. Bölüm | Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare 09 Mart 2023 12:03
54. Bölüm | Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an 09 Mart 2023 12:03
53. Bölüm | Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı 09 Mart 2023 12:03
52. Bölüm | İslam'ın Mekke Dönemi 07 Mart 2023 11:03
51. Bölüm | Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı 07 Mart 2023 11:03
50. Bölüm | Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları 07 Mart 2023 11:03
49. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam 07 Mart 2023 11:03
48. Bölüm | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 07 Mart 2023 11:03
47. Bölüm | Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti 07 Mart 2023 11:03
46. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi 07 Mart 2023 11:03
45. Bölüm | Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu 07 Mart 2023 11:03
44. Bölüm | Çin Tarihi ve Orta Asya 07 Mart 2023 11:03
43. Bölüm | Gastronomi ve Yemek Tarihi 07 Mart 2023 11:03
42. Bölüm | Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı 07 Mart 2023 11:03
41. Bölüm | Türkiye'nin Kayıp Köyleri 07 Mart 2023 10:03
40. Bölüm | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi 07 Mart 2023 10:03
39. Bölüm | Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları 02 Mart 2023 04:03
38. Bölüm | İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy 02 Mart 2023 03:03
37. Bölüm | Türkiye Selçukluları 02 Mart 2023 03:03
36. Bölüm | Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi 02 Mart 2023 03:03
35. Bölüm | Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları 02 Mart 2023 03:03
34. Bölüm | İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar 02 Mart 2023 03:03
33. Bölüm | Türk Tarihinde Göç Hareketleri 02 Mart 2023 03:03
32. Bölüm | Orta Çağ Avrupa Tarihi 02 Mart 2023 03:03
31. Bölüm | Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan 02 Mart 2023 03:03
30. Bölüm | Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim 02 Mart 2023 03:03
29. Bölüm | Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri 02 Mart 2023 03:03
28. Bölüm | Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi 02 Mart 2023 03:03
27. Bölüm | İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları 02 Mart 2023 03:03
26. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatname 02 Mart 2023 03:03
25. Bölüm | Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin 02 Mart 2023 03:03
24. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk 02 Mart 2023 03:03
23. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman 02 Mart 2023 03:03
22. Bölüm | Ayasofya'nın Gizli Tarihi 02 Mart 2023 03:03
21. Bölüm | Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi 02 Mart 2023 03:03
20. Bölüm | Bizans İmparatorluğu Tarihi 02 Mart 2023 03:03
19. Bölüm | İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları 02 Mart 2023 03:03
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 02 Mart 2023 03:03
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 03:03
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 03:03
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 03:03
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 03:03
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 03:03
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 03:03
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 02:03
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 02:03
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 10:03
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 10:03
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 10:03
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Aktüel Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Anadolu

13:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan unsurlar nelerdir?

21:00 Tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu

27:00 Anadolu beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi

29:30 Osmanlılar neden gaza yapma ihtiyacı duydular?

39:00 Osmanlılarda gaza ideolojisinin tarihi gelişim süreci

52:00 Osmanlı toplumunun sosyal dinamiklerinden ahilik kurumu

54:30 Ahilik teşkilatı ve sosyo-ekonomik işlevleri

01:03:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde dini zümreler

01:12:00 Osman Gazi'nin rüyası

01:17:00 Osman Gazi'nin rüyası neyi temsil eder?

01:24:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi tartışmaları

01:32:00 Akıncı Aile: Köse Mihal ve Mihaloğulları

01:40:00 Osmanlı Devleti'nin kurucusu, atılgan ve adaletli lider: Osman Gazi

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