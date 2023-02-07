Tarihe Yolculuk' bu hafta Tarihçi-Yazar Muzaffer Albayrak ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk olarak katıldı.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihin Unutturamadığı Destansı Zafer: Kut'ül Amare" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

09:00 Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi

10:15 Kut'ül Amare Nerede?

21:30 Osmanlı dönemi Türk-İngiliz ilişkileri

32:00 İngilizler Ortadoğu'da Neler Yaptı?

34:45 Kut'ül Amare Zaferinde Halil Paşa'nın Rolü

39:00 Kut'ül Amare Zaferiyle İlgili Dikkat Çekici Detaylar

49:00 Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı

50:05 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar "Osmancık Taburu"

54:20 Ortadoğu'nun İsimsiz Kahramanı Süleyman Askeri

59:30 Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi

01:02:00 Kut'ül Amare ve Sakallı Nurettin Paşa

01:25:00 Kut'ül Amare'de Kuşatma ve Zafer

01:40:00 Doğu Anadolu ve Yeniköy Antlaşması

01:47:00 Selman-ı Pak Meydan Muharebesinin Önemi

01:50:00 Kut'ül Amare Destanına Adım Adım Nasıl Gidildi?

02:01:00 Kut'ül Amare Zaferinin Tarihteki Yeri ve Önemi

02:23:00 Kut'ül Amare'de Mehmet Fazıl Paşa