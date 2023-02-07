Tarihe Yolculuk' bu hafta Tarihçi-Yazar Muzaffer Albayrak ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk olarak katıldı.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihin Unutturamadığı Destansı Zafer: Kut'ül Amare" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
09:00 Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi
10:15 Kut'ül Amare Nerede?
21:30 Osmanlı dönemi Türk-İngiliz ilişkileri
32:00 İngilizler Ortadoğu'da Neler Yaptı?
34:45 Kut'ül Amare Zaferinde Halil Paşa'nın Rolü
39:00 Kut'ül Amare Zaferiyle İlgili Dikkat Çekici Detaylar
49:00 Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı
50:05 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar "Osmancık Taburu"
54:20 Ortadoğu'nun İsimsiz Kahramanı Süleyman Askeri
59:30 Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi
01:02:00 Kut'ül Amare ve Sakallı Nurettin Paşa
01:25:00 Kut'ül Amare'de Kuşatma ve Zafer
01:40:00 Doğu Anadolu ve Yeniköy Antlaşması
01:47:00 Selman-ı Pak Meydan Muharebesinin Önemi
01:50:00 Kut'ül Amare Destanına Adım Adım Nasıl Gidildi?
02:01:00 Kut'ül Amare Zaferinin Tarihteki Yeri ve Önemi
02:23:00 Kut'ül Amare'de Mehmet Fazıl Paşa