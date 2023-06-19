Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. İlhan Şahin ile "Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler" konuşuldu.
Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler nelerdir? Mağara resimleri bize ne anlatır? Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. İlhan Şahin oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 85. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
06:00 Orta Asya'dan Anadolu'ya konargöçerler ve yaşam tarzları
13:00 Altay Toplulukları: Gelenekler, Görenekler, Töreler ve Yasalar
27:00 Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler
31:00 Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri
37:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler
44:00 Altay topluluklarında mesken ve mesken kültürü
53:00 Eski Türklerde kültür ve sosyal yapı
59:00 Mağara resimleri bize ne anlatır?
01:02:00 İslamiyet öncesi dönemin Türk kültürü
01:28:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler