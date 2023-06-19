Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. İlhan Şahin ile "Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler" konuşuldu.

Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler nelerdir? Mağara resimleri bize ne anlatır? Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. İlhan Şahin oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 85. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 Orta Asya'dan Anadolu'ya konargöçerler ve yaşam tarzları

13:00 Altay Toplulukları: Gelenekler, Görenekler, Töreler ve Yasalar

27:00 Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler

31:00 Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri

37:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler

44:00 Altay topluluklarında mesken ve mesken kültürü

53:00 Eski Türklerde kültür ve sosyal yapı

59:00 Mağara resimleri bize ne anlatır?

01:02:00 İslamiyet öncesi dönemin Türk kültürü

01:28:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler